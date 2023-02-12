Кредиторы намерены обанкротить «Башкиравтодор»

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Один из ведущих подрядчиков по ремонту и строительству дорог может стать банкротом. Это следует из сообщений на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве
Так, в феврале о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве сообщила московская «Русская минеральная компания». В январе аналогичные сообщения опубликовало местное ООО «Башсветторг» и московское ООО «Востокинвестпроект».
В ноябре прошлого года такие же намерения высказали татарстанская фирма «Автомагнат», тюменское ООО «Меганефть» и житель Башкирии Рустем Бикбулатов.
В октябре — московское ООО «Юридическая сила» и стерлитамакское ООО «Торговый Дом „Пик“.
«Башкиравтодор» завершил 2021 год с выручкой 9,85 млрд рублей и убытком 1,4 млрд.