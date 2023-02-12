Индекс огурца: за год овощ в Башкирии подорожал в два раза

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Жители Башкирии на протяжении двух недель беспокоятся по поводу цен на огурцы. Овощ, который прежде был вполне доступен, неожиданно подорожал. Так, стоимость килограмма огурцов в некоторых супермаркетах превышает уже 600 рублей.
Жители республики возмущаются, что даже в магазинах сети совхоза «Алексеевский» цена на популярный овощ составляет 270-300 рублей за килограмм.
По данным Башстата на 6 февраля средняя цена на огурцы составила почти 252 рубля, при этом с 31 января она увеличилась на 11,3%.
Mkset провел собственное исследование и выяснил, что за год огурцы стали дороже почти вдвое.
Сейчас средняя цена на самый дешевый вид этого овоща — гладкие огурцы — составляет 287,12 рубля. Если учитывать стоимость пупырчатых видов овощей, средний показатель получится значительно выше.
Мы прошли по магазинам таких торговых сетей, как «Пятерочка», «О`кей», «Магнит», «Чижик», а также изучили цены в каталогах. Нынешнюю стоимость ставшего деликатесом овоща мы анализировали с чеками, сохранившимися у нас с прошлого года. Например, 6 января те же гладкие огурцы обошлись нам в 145,49 рубля, а в марте они были еще дешевле — 88,82 рубля.
В расчет мы брали более близкую к периоду сумму в 145 рублей. Расчеты показывают, что за 13 месяцев огурцы стали дороже на 97%.
Если огурец — важная составляющая вашего рациона, придется поискать, где они дешевле. Большинство крупных супермаркетов рассматривать не стоит. Например, в «Магнитах» и «Пятерочках» цена на овощ одинаковая — 259,99 рубля. В «О`кее» они продаются по 249,99 рубля за 600 грамм, то есть килограмм стоит уже 416 рублей. В «Ленте» цена — 299,98 рубля за килограмм.
Самая низкая цена — в сети «Чижик», там овощи можно приобрести за 199 рублей. Но за ними придется поохотиться — магазин привлекает покупателей доступными товарами, и выгодные позиции разлетаются в считанные минуты.
Напомним, «овощем 2022 года» стала обычная белокачанная капуста. В марте прошлого года жители Башкирии были возмущены ценником в 129 рублей за килограмм. В Минторге же объясняли, что овощ весной завозился из других стран, поэтому и обходился дорого. Впрочем, в ведомстве то же самое говорят и о дорогих огурцах.