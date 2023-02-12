Индекс огурца: за год овощ в Башкирии подорожал в два раза

Мы прошли по магазинам таких торговых сетей, как «Пятерочка», «О`кей», «Магнит», «Чижик», а также изучили цены в каталогах. Нынешнюю стоимость ставшего деликатесом овоща мы анализировали с чеками, сохранившимися у нас с прошлого года. Например, 6 января те же гладкие огурцы обошлись нам в 145,49 рубля, а в марте они были еще дешевле — 88,82 рубля.