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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Индекс огурца: за год овощ в Башкирии подорожал в два раза

12 февраля 2023, 09:44
Фото: mkset.ru
Mkset выяснил, насколько сильно выросла цена на этот продукт.

Жители Башкирии на протяжении двух недель беспокоятся по поводу цен на огурцы. Овощ, который прежде был вполне доступен, неожиданно подорожал. Так, стоимость килограмма огурцов в некоторых супермаркетах превышает уже 600 рублей.

Жители республики возмущаются, что даже в магазинах сети совхоза «Алексеевский» цена на популярный овощ составляет 270-300 рублей за килограмм.

По данным Башстата на 6 февраля средняя цена на огурцы составила почти 252 рубля, при этом с 31 января она увеличилась на 11,3%.

Mkset провел собственное исследование и выяснил, что за год огурцы стали дороже почти вдвое.

Цена на огурцы в "Магните"...Цена на огурцы в "Магните"...
... там же, но пупырчатые...... там же, но пупырчатые...
... в "Пятерочке"...... в "Пятерочке"...
... и самые дешевые - в "Чижике"... и самые дешевые - в "Чижике"
Цена на огурцы в "Магните"...
Фото: mkset

Текущие цены

Сейчас средняя цена на самый дешевый вид этого овоща — гладкие огурцы — составляет 287,12 рубля. Если учитывать стоимость пупырчатых видов овощей, средний показатель получится значительно выше.

Мы прошли по магазинам таких торговых сетей, как «Пятерочка», «О`кей», «Магнит», «Чижик», а также изучили цены в каталогах. Нынешнюю стоимость ставшего деликатесом овоща мы анализировали с чеками, сохранившимися у нас с прошлого года. Например, 6 января те же гладкие огурцы обошлись нам в 145,49 рубля, а в марте они были еще дешевле — 88,82 рубля.

В расчет мы брали более близкую к периоду сумму в 145 рублей. Расчеты показывают, что за 13 месяцев огурцы стали дороже на 97%.

Цена в январе 2022 года...Цена в январе 2022 года...
... в марте 2022 года...... в марте 2022 года...
... и цены сейчас... и цены сейчас
Цена в январе 2022 года...
Фото: mkset

Где дешевле?

Если огурец — важная составляющая вашего рациона, придется поискать, где они дешевле. Большинство крупных супермаркетов рассматривать не стоит. Например, в «Магнитах» и «Пятерочках» цена на овощ одинаковая — 259,99 рубля. В «О`кее» они продаются по 249,99 рубля за 600 грамм, то есть килограмм стоит уже 416 рублей. В «Ленте» цена — 299,98 рубля за килограмм.

Самая низкая цена — в сети «Чижик», там овощи можно приобрести за 199 рублей. Но за ними придется поохотиться — магазин привлекает покупателей доступными товарами, и выгодные позиции разлетаются в считанные минуты.

Напомним, «овощем 2022 года» стала обычная белокачанная капуста. В марте прошлого года жители Башкирии были возмущены ценником в 129 рублей за килограмм. В Минторге же объясняли, что овощ весной завозился из других стран, поэтому и обходился дорого. Впрочем, в ведомстве то же самое говорят и о дорогих огурцах.

#Наталья Балыкова#Общество
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