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Posted 12 февраля 07:28

Published 12 февраля 07:28

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Эксперты о будущем России: ничего плохого, ничего хорошего

12 февраля 2023, 07:28
Экономист Дмитрий Некрасов проанализировал текущую ситуацию в стране — по его словам, катастрофы не ожидается, но и ничего хорошего — тоже.

По словам аналитика, весной 2022-го на фоне первой волны санкций, эксперты предрекали России до 30% падения ВВП — сам Дмитрий Некрасов озвучивал показатель в 8-10%. Как показало время, прогнозы сильно разошлись с реальностью.

При этом он отмечает, что прогноз падения в 8% оказался точным, просто помимо этого случился компенсирующий рост, обусловленный СВО, который аналитики полностью упустили из вида в силу своего опыта.

Что касается доли «чистого экспорта» в ВВП, то изменение условий внешней торговли и сокращение импорта вследствие санкций добавило к ВВП России за 2022 год дополнительные 2-3%. Из-за отсутствия данных по конечному спросу госуправления экономист предлагает отталкиваться от доступного показателя: профицит федерального бюджета в 2021 году составил 0,4% ВВП, дефицит бюджета в 2022-м — 2,3% ВВП, значит спрос со стороны государства увеличился на 2,7% ВВП.

В результате показатели следующие: итоговое сокращение ВВП по предварительным оценкам Росстата 2,5%, рост ВВП вследствие роста чистого экспорта на 2,5%, рост ВВП вследствие роста спроса, предъявляемого государством, на 2,5%.

— Иными словами, падение «мирной части» ВВП в результате санкций и СВО составило 7,5%, которые я плюс-минус прогнозировал, но 5% из этих 7,5% были компенсированы другими факторами.

Что касается прогнозов на текущий год, то, по мнению аналитика, предположение МВФ о +0,3% российского ВВП-2023 вполне адекватна. При этом это не рост, а стагнация, в рамках которой «внутри того же по размерам ВВП, будет больше пушек и меньше товаров для обычного россиянина», то есть уровень жизни будет снижаться.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Андрей Королев#Экономика#Новости
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