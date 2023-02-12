Эксперты о будущем России: ничего плохого, ничего хорошего

Что касается прогнозов на текущий год, то, по мнению аналитика, предположение МВФ о +0,3% российского ВВП-2023 вполне адекватна. При этом это не рост, а стагнация, в рамках которой «внутри того же по размерам ВВП, будет больше пушек и меньше товаров для обычного россиянина», то есть уровень жизни будет снижаться.