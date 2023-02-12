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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Более 10 многоквартирных домов и детский сад в Уфе остались без воды из-за аварии

Сегодня, 13:18

Крупная авария на водопроводе оставила без воды жителей более 10 домов и садик

Причиной этого стала утечка.

Специалисты Уфа водоканала устраняют последствия аварии на трубопроводе. Известно, что прорыв произошел вблизи дома 28/3 на улице Зорге.

Сейчас этот и другие жилые дома, расположенные по той же улице под номерами 26/3, 28/2, 28/1, 28, 26/2, 30/1, 26/1, 24/1, 24/2, 26 и 30/2, отключены от коммунального ресурса.

Также без воды остался детский сад №212.

Руководство коммунальной службы приносит жителям извинения за неудобства.

#Наталья Балыкова#Город
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