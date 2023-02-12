Более 10 многоквартирных домов и детский сад в Уфе остались без воды из-за аварии

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Специалисты Уфа водоканала устраняют последствия аварии на трубопроводе. Известно, что прорыв произошел вблизи дома 28/3 на улице Зорге.
Сейчас этот и другие жилые дома, расположенные по той же улице под номерами 26/3, 28/2, 28/1, 28, 26/2, 30/1, 26/1, 24/1, 24/2, 26 и 30/2, отключены от коммунального ресурса.
Также без воды остался детский сад №212.
Руководство коммунальной службы приносит жителям извинения за неудобства.