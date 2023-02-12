Бес пиратства: в России хотят бороться с нелегальными показами зарубежного кино

Posted 12 февраля 11:40
Published 12 февраля 11:40
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Российские власти пытаются решить проблему кинопроката в условиях санкций и разгула «пиратских» показов. Министерство культуры РФ тем временем объявило, что планирует законодательно запретить распространение в кинотеатрах нелегальных копий зарубежного кино, хотя без этой доли российская прокатная индустрия вряд ли смогла бы худо-бедно пережить 2022 год.
При этом отмечается, что «пиратить» отечественные фильмы кинотеатрам нет никакого смысла, уж тем более коммерческого, то ли дело зарубежные блокбастеры, которые собирали основную кассу. По словам экспертов, для успешного существования кинотеатров необходимо, чтобы ежемесячно выходил фильм, собирающий в прокате не менее 1 млрд руб. Согласно аналитике, все отечественные фильмы вместе взятые обеспечили в прошлом году выручку в 12 млрд руб. То есть в среднем по 1 миллиарду в месяц на всех, а не на один. Чтобы свести концы с концами, кинотеатры стали совмещать показ легального отечественного кино с «бесплатным предсеансным обслуживанием», которое включало в себя показ пиратской копии зарубежного фильма.
Стоит отметить, что в текущем году в России запланированы выходы лишь трех-четырех фильмов, которые могут действительно стать успешными. Все больше разговоров ведется о параллельном импорте кинопродукции, который на данный момент невозможен, поскольку фильмы не считаются товаром и отсутствуют в товарной номенклатуре ВЭД.
Параллельно с этим стоит отметить, что постепенно зарубежные хиты пропадают и из библиотек российских стримингов, поскольку зарубежные мэйджоры не продляют лицензионные контракты российским дистрибьюторам.
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