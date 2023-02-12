Бес пиратства: в России хотят бороться с нелегальными показами зарубежного кино

При этом отмечается, что «пиратить» отечественные фильмы кинотеатрам нет никакого смысла, уж тем более коммерческого, то ли дело зарубежные блокбастеры, которые собирали основную кассу. По словам экспертов, для успешного существования кинотеатров необходимо, чтобы ежемесячно выходил фильм, собирающий в прокате не менее 1 млрд руб. Согласно аналитике, все отечественные фильмы вместе взятые обеспечили в прошлом году выручку в 12 млрд руб. То есть в среднем по 1 миллиарду в месяц на всех, а не на один. Чтобы свести концы с концами, кинотеатры стали совмещать показ легального отечественного кино с «бесплатным предсеансным обслуживанием», которое включало в себя показ пиратской копии зарубежного фильма.