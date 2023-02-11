Вонь и поломанный WI-FI: в каком состоянии находятся «теплые остановки» в Уфе

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В Уфе всего установлены три теплые остановки: Город Галле, Аграрный университет и Гостиный двор. Ставили их, очевидно, с одной целью — спасать уфимцев от лютых морозов и, к сожалению, испытание холодом они не прошли.
В период 40-градусных морозов жители города жаловались на «теплые остановки». Так, в первый рабочий день жительница города показала, во что превратилась остановка за 1,3 млн рублей — в обледеневшую коробку, через окна которой было видно разве что красивые морозные узоры, но никак не подъезжающий автобус. По словам женщины, не отапливался павильон на тот момент уже с ноября. В мэрии между тем списали все на задержку поставок запчастей для ремонта и пообещали исправить положение к 15 января.
Mkset решил посетить все три теплые остановки и проверить все ли работает как надо, ведь кроме как согреться в павильоне можно зарядить телефон, подключиться к вай-фаю и вызвать полицию.
Февраль в этом году обещает быть теплым, тем не менее и в -10 градусов подолгу стоять на улице в ожидании автобуса все же некомфортно. Ведь как известно общественный транспорт в Башкирии непредсказуем: никогда не знаешь наверняка, как долго придется ждать заветный автобус. Однако уфимцы в большинстве своем внутрь остановки заходят неохотно, но не по той причине, что там одинаково холодно, как и на улице — нет. Удивительно, на всех трех остановка было тепло — отопление включалось сразу, как внутрь заходил человек.
На остановке Города Галле в самом павильоны не было совершенно никого и за время пока корреспондент Mkset находился внутри никто так и не зашел. Хотя, на остановке на тот момент, было достаточно много народу. Признаемся, что проведенное время внутри павильона хотелось сократить по максимуму, а виной всему неприятный запах. Жаль, что через текст и фотографии его нельзя передать, но поверьте на слово, выйти оттуда захотелось почти сразу.
Тем не менее, тепло там есть и если не сильно придираться, то функцию обогрева павильон выполняет. В рабочем состоянии и USB-разъемы, телефон заряжают — проверено. Однако беда с вай-фаем — есть он только на словах и на картинке. Среди доступных сетей была только одна открытая с длинным и непонятным названием, но и к той подключиться не удалось.
Кроме того, внутри павильона можно только постоять под потоками теплого воздуха (зажав нос), так как на скамейки, судя по грязи, до этого садились с ногами. Совсем не хочется марать вещи ради сомнительного комфорта. Табло с расписанием работает исправно, также изнутри хорошо видно подъезжающие автобусы.
Таким образом, телефон подзарядить на остановке можно, погреться и узнать через сколько прибудет автобус тоже, но не воспользоваться вай-фаем и скамейками. Греет и на том спасибо. Ставим остановке 3 балла из 5.
Следующая остановка — Башкирский государственный аграрный университет. На подходе уже видно людей внутри павильона, некоторые даже удобно устроились на скамейках, сделаем вывод, что там они были все-таки чистые. Огромный плюс — отсутствие того самого неприятного запаха. Осмелимся предположить, что два эти фактора все такие играют роль, раз внутри находилось целых пять человек.
Расположенные на потолке кондиционеры были настроены на тепло и работали, настрой на работу был и у USB разъемов. Исправно функционировало табло с расписанием, но (опять придираемся) мелькало оно очень быстро и показывало все движущиеся автобусы, а не только те, которые были ближе всего к остановке. Неудобно.
Несмотря на такое количество рабочих функций одна неисправная все же нашлась — вай-фай, на это раз не было ни одной открытой сети.
Ставим 4.5 балла из 5.
Остановка Гостиный двор, конечная. Выяснилось, что и в этом павильоне работает отопление, но не вай-фай он все также только на словах и на картинках. Отметим, что среди открытых сетей была одна от «Уфанета», однако после многократных попыток подключиться к ней не получилось.
Проблемы возникли и с USB-разъемами, зарядить телефон получилось только через две попытки, воткнуть провод в оставшиеся разъемы и вовсе успехом не увенчались.
Скамейки более менее чистые, но садиться на них все же решились не все. К слову, за все время нахождения на остановке внутрь павильона зашли семь человек — абсолютный рекорд. Тем не менее на улице предпочли ожидать автобус подавляющее большинство.
Табло работало и, к счастью, обошлось без неприятных запахов.
Наша оценка — 4 балла из 5.
Подведем итог — теплые остановки, действительно, греют. Помним, что стоимость одного такого павильона — более одного миллиона рублей и при такой стоимости, хочется чтобы работали все заявленные функции павильона. Предположим, что сеть на всех павильонах была все-таки под паролем — эксклюзивно для посетителей, но внутри трех остановок не было никакой информации с названием сети и паролем.
От себя лично добавлю, что в темное время суток, мне как девушке, находиться внутри павильона было бы некомфортно, несмотря на наличие камер внутри и кнопки SOS.
23 января Хабиров на оперативном совещание заявил, что городу необходимо переходить на теплые павильоны хотя бы на «базовых остановка».
В конце января власти определили подрядчика, который установит в Уфе еще пять умных остановочных павильонов. На сайте Госзакупок было размещено два тендера — на одну и на четыре остановки. Победителем был избран ООО «Спектр». По первому тендеру павильон установят за 1,7 миллиона, а остальные четыре за 6,6 миллиона рублей.
Появятся новые павильоны на остановках: «Гостиница „Башкортостан“ со стороны ГКЗ „Башкортостан“, на остановке „Молодежный театр“, но на противоположной стороне улицы, закрытая павильон появится и на остановке транспорта „Банк „Уралсиб“. Пятой станет остановка „Уфа-Арена“ сторону бульвара Ибрагимова.