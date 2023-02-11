Вонь и поломанный WI-FI: в каком состоянии находятся «теплые остановки» в Уфе

Февраль в этом году обещает быть теплым, тем не менее и в -10 градусов подолгу стоять на улице в ожидании автобуса все же некомфортно. Ведь как известно общественный транспорт в Башкирии непредсказуем: никогда не знаешь наверняка, как долго придется ждать заветный автобус. Однако уфимцы в большинстве своем внутрь остановки заходят неохотно, но не по той причине, что там одинаково холодно, как и на улице — нет. Удивительно, на всех трех остановка было тепло — отопление включалось сразу, как внутрь заходил человек.