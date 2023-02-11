Внимание на дорогу: в Башкирии проходят масштабные рейды ГИБДД

Напомним, ранее сотрудники уфимского Полка ДПС задержали злостных неплательщиков штрафов. В частности, на проспекте Октября была остановлена «Ауди» под управлением 36-летней жительницы Уфы. Как показала федеральная база, собственник автомобиля, 53-летний мужчина, накопил штрафы и налоги на общую сумму 208 тыс. руб., большую часть — за нарушение ПДД. Автомобиль был передан приставам для принудительного исполнения судебных решений. Еще один водитель был остановлен на улице Р. Зорге: 35-летний собственник «БМВ» имел налоговую задолженность на 182 тыс. руб., из них 139 тысяч — за нарушения ПДД. Автомобиль был отправлен на специализированную стоянку. Напомним, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.