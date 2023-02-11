Внимание на дорогу: в Башкирии проходят масштабные рейды ГИБДД

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Как сообщает главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале, главная цель — недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием злостных нарушителей ПДД:
— Внимание инспекторов дорожно-патрульной службы будет акцентировано на нетрезвых водителях, перевозках пассажиров, в том числе детей, а также на водителях, которых ранее лишили прав и т. д.
Напомним, ранее сотрудники уфимского Полка ДПС задержали злостных неплательщиков штрафов. В частности, на проспекте Октября была остановлена «Ауди» под управлением 36-летней жительницы Уфы. Как показала федеральная база, собственник автомобиля, 53-летний мужчина, накопил штрафы и налоги на общую сумму 208 тыс. руб., большую часть — за нарушение ПДД. Автомобиль был передан приставам для принудительного исполнения судебных решений. Еще один водитель был остановлен на улице Р. Зорге: 35-летний собственник «БМВ» имел налоговую задолженность на 182 тыс. руб., из них 139 тысяч — за нарушения ПДД. Автомобиль был отправлен на специализированную стоянку. Напомним, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.