В Уфе за 2022 год произошло 2063 пожара

По итогам 2022 года на территории Уфы произошло 2063 пожара, в результате которых было травмировано 59 человек. Об этом сообщил начальник МБУ «Управление гражданской защиты» Уфы Рафаэль Ахметов на подведении итогов деятельности территориального звена Уфы Башкирской территориальной подсистемы РСЧС. Напомним, в 2021 году в Уфе произошло 2259 пожаров, всего по Башкирии — 11 439.