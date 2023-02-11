В Уфе за 2022 год произошло 2063 пожара

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:42
По итогам 2022 года на территории Уфы произошло 2063 пожара, в результате которых было травмировано 59 человек. Об этом сообщил начальник МБУ «Управление гражданской защиты» Уфы Рафаэль Ахметов на подведении итогов деятельности территориального звена Уфы Башкирской территориальной подсистемы РСЧС. Напомним, в 2021 году в Уфе произошло 2259 пожаров, всего по Башкирии — 11 439.
Всего за минувший год на территории Уфы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не допущено. Среднее время устранения аварийных ситуаций по сравнению с 2021 годом сократилось и составило 4 часа 6 минут. Поисково-спасательный отряд города выполнил 3136 спасательных операций, спасено 354 человека.
В Центре размещения пострадавших уфимского УГЗ было размещено 294 человека, на данный момент там проживает 190 человек — в основном те, кто в результате пожаров и других ЧС остался без жилья.