В Уфе полиция задержала подозреваемых в нападении на семью в их собственном доме

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
По словам 55-летней жительницы Уфы, обратившейся в дежурную часть 4 февраля, на нее и ее 56-летнего мужа напали двое неизвестных в масках — они вломились в их дачный дом, угрожали ножом, били и требовали наличные деньги. Денег не оказалось, неизвестные связали мужчине ноги, руки закрыли наручниками и избивали, женщину также связали и избили. К счастью, потерпевшим удалось спастись — благодаря друзьям, которые спугнули злоумышленников.
В результате оперативно-розыскных мероприятий Управления угрозыска МВД по РБ и сотрудников угрозыска Отдела МВД России по Уфимскому району подозреваемых задержали. Ими оказались жители Уфы и Ишимбая, оба 1978 года рождения. По факту разбоя, совершенного с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело, злоумышленники находятся под стражей. Свою вину они не признали.
Оперативные сотрудники продолжают выяснение всех обстоятельств, не исключается причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Уфы и Уфимского района.
В результате оперативно-розыскных мероприятий Управления угрозыска МВД по РБ и сотрудников угрозыска Отдела МВД России по Уфимскому району подозреваемых задержали. Ими оказались жители Уфы и Ишимбая, оба 1978 года рождения. По факту разбоя, совершенного с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело, злоумышленники находятся под стражей. Свою вину они не признали.
Оперативные сотрудники продолжают выяснение всех обстоятельств, не исключается причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Уфы и Уфимского района.