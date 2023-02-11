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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

В Уфе полиция задержала подозреваемых в нападении на семью в их собственном доме

11 февраля 2023, 09:49
Как предполагает следствие, двое злоумышленников совершили преступление в одном из садовых товариществ в отношении 55 и 56-летних хозяев дома. Один из потерпевших с различными травмами доставлен в больницу.

По словам 55-летней жительницы Уфы, обратившейся в дежурную часть 4 февраля, на нее и ее 56-летнего мужа напали двое неизвестных в масках — они вломились в их дачный дом, угрожали ножом, били и требовали наличные деньги. Денег не оказалось, неизвестные связали мужчине ноги, руки закрыли наручниками и избивали, женщину также связали и избили. К счастью, потерпевшим удалось спастись — благодаря друзьям, которые спугнули злоумышленников.

Фото: пресс-служба МВД по РБ
Фото: пресс-служба МВД по РБ

В результате оперативно-розыскных мероприятий Управления угрозыска МВД по РБ и сотрудников угрозыска Отдела МВД России по Уфимскому району подозреваемых задержали. Ими оказались жители Уфы и Ишимбая, оба 1978 года рождения. По факту разбоя, совершенного с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело, злоумышленники находятся под стражей. Свою вину они не признали.

Оперативные сотрудники продолжают выяснение всех обстоятельств, не исключается причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Уфы и Уфимского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий Управления угрозыска МВД по РБ и сотрудников угрозыска Отдела МВД России по Уфимскому району подозреваемых задержали. Ими оказались жители Уфы и Ишимбая, оба 1978 года рождения. По факту разбоя, совершенного с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело, злоумышленники находятся под стражей. Свою вину они не признали.

Оперативные сотрудники продолжают выяснение всех обстоятельств, не исключается причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Уфы и Уфимского района.

#Андрей Королев#Новости#Происшествия
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