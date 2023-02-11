В Уфе полиция задержала подозреваемых в нападении на семью в их собственном доме

По словам 55-летней жительницы Уфы, обратившейся в дежурную часть 4 февраля, на нее и ее 56-летнего мужа напали двое неизвестных в масках — они вломились в их дачный дом, угрожали ножом, били и требовали наличные деньги. Денег не оказалось, неизвестные связали мужчине ноги, руки закрыли наручниками и избивали, женщину также связали и избили. К счастью, потерпевшим удалось спастись — благодаря друзьям, которые спугнули злоумышленников.