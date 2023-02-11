В Башкирии за неделю четверо человек умерло «естественным образом» на рабочем месте

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Как сообщает пресс-служба Госинспекции труда РБ, на минувшей неделе поступило четыре извещения о «естественной смерти» на рабочем месте, то есть работник внезапно скончался во время выполнения своих трудовых обязанностей: это слесарь-трубопроводчик (57 лет), электрогазосварщик (52 года), водитель автомобиля (33 года) и грузчик (30 лет).
— К сожалению, мы не умеем беречь себя, отстаивать свое право на отдых, — отмечает замруководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова. — Вот только один пример. В прошлом году в результате хронической ишемической болезни сердца прямо в салоне автобуса скончалась контролёр-кассир ГУП «Башавтотранс», которая, как показало расследование, регулярно привлекалась к сверхурочной работе. Кроме того, к моменту смерти она девять дней работала без выходных — при том, что ее лечащим врачом-кардиологом было рекомендовано соблюдать режим труда и отдыха.
Оксана Ванскова напоминает, что работа без выходных — это нарушение, которое допускается только в исключительных случаях. Работодатели же об этом часто «забывают», — и в этом смысле показательно расследование Гострудинспекции смертельного несчастного случая с 61-летним водителем автомобиля АО «Искож». Ему стало плохо в ремонтном боксе, коллеги доставили его в здравпункт, но спасти не удалось — он скончался, как определила экспертиза, от ишемической болезни сердца. Согласно табелям учёта рабочего времени, он трудился без выходных; в организации доказали, что фактически он приезжал в эти дни, чтобы присутствовать на погрузке-разгрузке закрепленного за ним грузовика, но фактически положенный отдых прерывался.
— Тем, кто готов перерабатывать из желания больше заработать, отмечу, что привлечение к сверхурочной работе без письменного согласия сотрудника и должной оплаты — одно из самых типичных нарушений в части режима труда и отдыха. В лучшем случае оплату производят в одинарном размере, а чаще всего переработку никак не фиксируют, работник верит устным обещаниям и в итоге остается безо всяких доплат, не имея возможности ничего доказать. В итоге это опять же сказывается на состоянии здоровья.
Напомним, из 109 случаев со смертельным исходом, расследованных Гострудинспекцией в 2022 году, в 53 причиной трагедий стали не производственные травмы, а проблемы со здоровьем работников. Преимущественно это мужчины трудоспособного возраста.