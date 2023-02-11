В Башкирии за неделю четверо человек умерло «естественным образом» на рабочем месте

Оксана Ванскова напоминает, что работа без выходных — это нарушение, которое допускается только в исключительных случаях. Работодатели же об этом часто «забывают», — и в этом смысле показательно расследование Гострудинспекции смертельного несчастного случая с 61-летним водителем автомобиля АО «Искож». Ему стало плохо в ремонтном боксе, коллеги доставили его в здравпункт, но спасти не удалось — он скончался, как определила экспертиза, от ишемической болезни сердца. Согласно табелям учёта рабочего времени, он трудился без выходных; в организации доказали, что фактически он приезжал в эти дни, чтобы присутствовать на погрузке-разгрузке закрепленного за ним грузовика, но фактически положенный отдых прерывался.