В Башкирии презентовали проект строящегося пансионата для пожилых уфимцев

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
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Updated Сегодня, 12:00
Новый корпус, рассчитанный на 50 человек, строится на территории геронтологического центра «Именлек», благодаря средствам, выделенным в рамках национального проекта «Демография». Общая стоимость строительства превышает 382 млн рублей.
— Благодаря оригинальной архитектуре объект станет украшением части улицы Рихарда Зорге. Здесь будут и бассейн, и зимний сад, и комнаты для релакса, терраса на крыше — словом, все, чтобы человек не доживал свой век, а полноценно жил и наслаждался жизнью, — отметила Ленара Иванова.
Напомним, ранее министерством семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии было подписано концессионное соглашение о создании негосударственного пансионата на 36 койкомест в с. Канлы Кушнаренковского района.