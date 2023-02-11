В Башкирии презентовали проект строящегося пансионата для пожилых уфимцев

— Благодаря оригинальной архитектуре объект станет украшением части улицы Рихарда Зорге. Здесь будут и бассейн, и зимний сад, и комнаты для релакса, терраса на крыше — словом, все, чтобы человек не доживал свой век, а полноценно жил и наслаждался жизнью, — отметила Ленара Иванова.