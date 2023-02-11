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В Башкирии презентовали проект строящегося пансионата для пожилых уфимцев

11 февраля 2023, 11:57
Фото: 1MI
Министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова презентовала проект пансионата для пожилых людей в Уфе.

Новый корпус, рассчитанный на 50 человек, строится на территории геронтологического центра «Именлек», благодаря средствам, выделенным в рамках национального проекта «Демография». Общая стоимость строительства превышает 382 млн рублей.

— Благодаря оригинальной архитектуре объект станет украшением части улицы Рихарда Зорге. Здесь будут и бассейн, и зимний сад, и комнаты для релакса, терраса на крыше — словом, все, чтобы человек не доживал свой век, а полноценно жил и наслаждался жизнью, — отметила Ленара Иванова.

Напомним, ранее министерством семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии было подписано концессионное соглашение о создании негосударственного пансионата на 36 койкомест в с. Канлы Кушнаренковского района.

 

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости
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