В Башкирии пациенты онкодиспансера будут восстанавливаться на тренажере

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Современное оборудование медучреждения дополнили динамический тренажер и видеоколоноскоп.
— Лестница — брусья «Альтер Степ» — многофункциональный высокоэффективный динамический тренажер, — разъяснил главный врач республиканского онкодиспансера Адель Измайлов. — Он предназначен для тренировки опорно-двигательного аппарата пациента. Новое медицинское оборудование сочетает в себе два приспособления: тренажер в виде параллельных брусьев, и тренажер-лестницу с электронной регулировкой высоты ступеней. Для тренировки ходьбы и подъема по лестнице врач может легко подстраивать высоту ступеней под конкретного пациента, с учетом его индивидуальных особенностей. Это позволяет тренировать мышцы уже на ранних этапах реабилитации, что способствует ускорению процесса восстановления больного. Оборудование установили в новом отделении медицинской реабилитации.
Современный видеоколоноскоп оснащён современной оптикой с высокой разрешающей способностью, в ней значительно уменьшены помехи и шумы изображения. Видеоколоноскоп оборудован режимом узкоспектральной визуализации. Он позволит увидеть мельчайшие структуры кровеносных сосудов и слизистой оболочки.
По словам главного врача Аделя Измайлова, использование этого аппарата существенно расширило возможности эндоскопической диагностики в онкодиспансере. Благодаря имеющейся в нем пассивно-изгибаемой части, точной передачи усилия и малому внешнему диаметру, процедура колоноскопии проходит увереннее, плавнее и без лишнего дискомфорта для пациента.