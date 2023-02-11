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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Башкирии пациенты онкодиспансера будут восстанавливаться на тренажере

11 февраля 2023, 14:07
Фото: 1MI
Республиканский онкологический диспансер получил оборудование по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Современное оборудование медучреждения дополнили динамический тренажер и видеоколоноскоп.

— Лестница — брусья «Альтер Степ» — многофункциональный высокоэффективный динамический тренажер, — разъяснил главный врач республиканского онкодиспансера Адель Измайлов. — Он предназначен для тренировки опорно-двигательного аппарата пациента. Новое медицинское оборудование сочетает в себе два приспособления: тренажер в виде параллельных брусьев, и тренажер-лестницу с электронной регулировкой высоты ступеней. Для тренировки ходьбы и подъема по лестнице врач может легко подстраивать высоту ступеней под конкретного пациента, с учетом его индивидуальных особенностей. Это позволяет тренировать мышцы уже на ранних этапах реабилитации, что способствует ускорению процесса восстановления больного. Оборудование установили в новом отделении медицинской реабилитации.

Современный видеоколоноскоп оснащён современной оптикой с высокой разрешающей способностью, в ней значительно уменьшены помехи и шумы изображения. Видеоколоноскоп оборудован режимом узкоспектральной визуализации. Он позволит увидеть мельчайшие структуры кровеносных сосудов и слизистой оболочки.

По словам главного врача Аделя Измайлова, использование этого аппарата существенно расширило возможности эндоскопической диагностики в онкодиспансере. Благодаря имеющейся в нем пассивно-изгибаемой части, точной передачи усилия и малому внешнему диаметру, процедура колоноскопии проходит увереннее, плавнее и без лишнего дискомфорта для пациента.

 

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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