В Башкирии пациенты онкодиспансера будут восстанавливаться на тренажере

— Лестница — брусья «Альтер Степ» — многофункциональный высокоэффективный динамический тренажер, — разъяснил главный врач республиканского онкодиспансера Адель Измайлов. — Он предназначен для тренировки опорно-двигательного аппарата пациента. Новое медицинское оборудование сочетает в себе два приспособления: тренажер в виде параллельных брусьев, и тренажер-лестницу с электронной регулировкой высоты ступеней. Для тренировки ходьбы и подъема по лестнице врач может легко подстраивать высоту ступеней под конкретного пациента, с учетом его индивидуальных особенностей. Это позволяет тренировать мышцы уже на ранних этапах реабилитации, что способствует ускорению процесса восстановления больного. Оборудование установили в новом отделении медицинской реабилитации.