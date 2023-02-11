mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

В Башкирии оцифровали 120 книжных памятников из архива библиотеки им. Валиди

11 февраля 2023, 07:48
Фото: 1MI
Специалисты Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди в Башкирии оцифровали 120 документов из своего фонда по нацпроекту «Культура».

В 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» оцифрованы 120 документов из фондов Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди РБ. Таким образом, за весь период оцифровано 680 книжных памятников с общим количеством 200,3 тыс. кадров, которые размещены на сайте «Национальная электронная библиотека Республики Башкортостан».

Среди оцифрованных изданий представлены нормативно-правовые документы, книги по истории и этнографии, точным наукам, медицине и географии, ботанике и биологии, а также художественные произведения. Все издания имеют высокую духовную и материальную ценность, особое историческое, научное и культурное значение, отметили в ведомстве.

Сейчас продолжается оцифровка и создание электронных записей на оцифрованные книжные памятники: вносятся подробные аннотации, включающие в себя сведения о культурно-исторической ценности книг и информацию книговедческого характера.

В центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.

 

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан#Касается каждого
Подпишитесь
Вонь и поломанный WI-FI: в каком состоянии находятся «теплые остановки» в Уфе
Сегодня, 10:19
Скорость для высоких гостей: почему фонд соцпрограмм Башкирии погряз в штрафах ГИБДД
Вчера, 09:28
Магия чисел: как Башкортостан с Татарстаном цифрами меряется и проигрывает
9 февраля 05:49
В Уфе за 50 миллионов рублей продаются б/у серьги, которые исполнят желание
Вчера, 05:25
«Новые боссы рвут систему»: в Уфе может исчезнуть знаменитое авиапредприятие «Молния»
6 февраля 07:54
График плановых отключений холодной воды на неделю с 13 до 19 февраля в Уфе
Вчера, 06:55