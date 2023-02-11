В Башкирии оцифровали 120 книжных памятников из архива библиотеки им. Валиди

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:55
В 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» оцифрованы 120 документов из фондов Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди РБ. Таким образом, за весь период оцифровано 680 книжных памятников с общим количеством 200,3 тыс. кадров, которые размещены на сайте «Национальная электронная библиотека Республики Башкортостан».
Среди оцифрованных изданий представлены нормативно-правовые документы, книги по истории и этнографии, точным наукам, медицине и географии, ботанике и биологии, а также художественные произведения. Все издания имеют высокую духовную и материальную ценность, особое историческое, научное и культурное значение, отметили в ведомстве.
Сейчас продолжается оцифровка и создание электронных записей на оцифрованные книжные памятники: вносятся подробные аннотации, включающие в себя сведения о культурно-исторической ценности книг и информацию книговедческого характера.
В центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.