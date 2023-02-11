В Башкирии оцифровали 120 книжных памятников из архива библиотеки им. Валиди

Среди оцифрованных изданий представлены нормативно-правовые документы, книги по истории и этнографии, точным наукам, медицине и географии, ботанике и биологии, а также художественные произведения. Все издания имеют высокую духовную и материальную ценность, особое историческое, научное и культурное значение, отметили в ведомстве.