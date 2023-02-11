В 2023 году Башкирия получит 552 миллиона рублей на развитие туристической среды

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Министр экономического развития России Максим Решетников подтвердил, что в 2023 году Башкирия в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» получит из федерального бюджета 552 млн руб. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсети.
Как уточнил глава РБ, эти средства пойдут на создание кемпингов, автокемпингов, обустройство пляжей, развитие комфортной туристической среды, а также проведение Уфимского марафона.
— Сейчас мы в фазе развития, но уже через 5-6 лет, уверен, республика превратится в крепкий, туристически привлекательный регион для жителей страны и гостей из-за рубежа. Федеральные коллеги очень помогают нам в формировании инфраструктуры, будем развивать и наши, региональные программы поддержки отрасли.