В 2023 году Башкирия получит 552 миллиона рублей на развитие туристической среды

Как уточнил глава РБ, эти средства пойдут на создание кемпингов, автокемпингов, обустройство пляжей, развитие комфортной туристической среды, а также проведение Уфимского марафона.



— Сейчас мы в фазе развития, но уже через 5-6 лет, уверен, республика превратится в крепкий, туристически привлекательный регион для жителей страны и гостей из-за рубежа. Федеральные коллеги очень помогают нам в формировании инфраструктуры, будем развивать и наши, региональные программы поддержки отрасли.



