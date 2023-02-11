Отличники: изящная победа «Салавата» над «Витязем» стала третьей подряд

— Конечно, надо реагировать. Слава богу, что у нас появляются моменты при счете 2:0. Чтобы приобрести больше опыта в этом компоненте игры. Потому что 2:0 это еще не залог победы. Всегда игра меняется. Надо контролировать, что мы и делаем. Потому что соперник всегда добавляет при 0:2. Любая команда будет так делать.