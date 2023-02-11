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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Отличники: изящная победа «Салавата» над «Витязем» стала третьей подряд

11 февраля 2023, 16:23
Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» крупно выиграл у «Витязя» дома 4:0

Контроль шайбы, прессинг, долгожданные голы Тимкина и Кулемина и комментарий Михаила Науменкова — в обзоре Mkset.

Высокая четкость. Почти весь матч у «юлаевцев» получалось практически все

«Солидная игра от и до», — обратился главный тренер Виктор Козлов к команде после матча. «Четкая игра», — так он начинал комментарий на пресс-конференции.

Не для красного словца. И по счету, и по содержанию большая часть матча удовлетворяла дефиниции «в одну калитку». Выигравший 14 из 18 последних матчей «Витязь» оказался настолько ошарашен? Не без этого, но в первую очередь — Уфа снова играет с шайбой.

В хоккей ведь действительно надо играть, а когда у тебя не последний по меркам восточной конференции состав, тебе не пристало терпеть в глухой обороне и надеяться выиграть за счет контратаки и куража голкипера.

В последнее время «СЮ» все увереннее чувствует себя именно при игре первым номером и стал настойчивее в прессинге. 7-2 по перехватам в чужой зоне и 9-3 по попыткам подобных отборов, 90-54 по сменам в атаке 5 на 5 — очевидный маркер.

Поначалу выглядело, словно клуб из Балашихи не предупредили о матче, и «Витязь» вышел потренироваться. Гости не соответствовали статистике четвертой команды лиги по первым периодам.

Пассивны в своей половине при позиционной обороне, мало контролировали шайбу, проигрывали конек и борьбу. Во второй половине периода вовсе не бросали по воротам Ильи Ежова.

Команда Вячеслава Буцаева сумела собраться во втором периоде и была вполне сопоставима по темпу остаток матча. Они значительно меньше проводили атаки, но хотя бы добивались большинства, разок закрыли «СЮ» в зоне и едва не забили 2 в 1.

В общем зачете по вбрасываниям ничья и любопытно получилась с «точками» на уфимской территории: в целом за хозяевами, но если брать меньшинство — 0-4.

Наконец, пусть не количественно, но качественно подмосковные хоккеисты оказались лучше по проценту эффективных смен в нападении.

Было похоже на игру с другой подмосковной командой — «Куньлунь» тоже очнулся только при счете 0:2. Как повели хозяева?

После перехвата впервые в сезоне (и за 54 игры с учетом плей-офф) забил Евгений Тимкин, в большинстве бросок Шакира Мухамадуллина переправил Саша Хмелевский.

Но на сей раз «юлаевцы» не дали слабину. По сути, переломным моментом — и с этим соглашается сам Вячеслав Буцаев — стал гол Хмелевского в пустые ворота при игре 5 на 6.

«СЮ» (и отдельно Илья Ежов) в эту субботу был слишком надежен, чтобы упустить 3:0. На выезде проверим, разовьет ли Уфа победный импульс.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Можно (нужно) делать отдельные хайлайты. Хмель снова забивает в пустые ворота

Американский центральный нападающий устроил сбой в матрице. В последнее время Саша забивает исключительно либо с пустыми воротами за спиной, либо в чужие пустые ворота:

Долгожданный гол Кулемина. Когда отличится Шмелев?

Николай Кулемин до сегодняшнего дня не забрасывал 10 игр. При этом нельзя сказать, что опытный крайний форвард совсем не помогал команде: он все еще играет в меньшинстве, экранирует голкипера и делится опытом с молодыми.

Но даже в свои 36 лет (14 июля станет 37) номер 41 — тот, от кого вполне могут ждать большей результативности. После перехода в «Салават» он напомнил о своем классе, который непросто скрыть при верном использовании.

Александр Кадейкин совершил подбор после блокшота все того же Хмелевского (не исключено, что ему постфактум зачислят ассист), не встретил почему-то никакого сопротивления в двух зонах и снабдил пасом выкатывающегося на прием Кулемина.

Вратарь Максим Дорожко не справился с, казалось бы, несложным кистевым броском. Этот гол был забит спустя 2 минуты и 13 секунд после предыдущего и окончательно добил «Витязь».

С точки зрения формулы «удалился? Должен помочь в атаке» шайба стала полезной как для Кулемина, так и для Кадейкина.

Между тем, уже семь игр оставляет чужие ворота в сохранности их партнер по звену Сергей Шмелев, пусть он и выполнил три голевые передачи за это время. Это заслуживает внимания, потому что номер 93 по функциям ближе к снайперу и финишеру.

Начинает подозрительно напоминать концовку прошлого чемпионата: один гол за весь плей-офф (при 6 передачах), лишь 3+3 в последних 17 встречах «регулярки» и много скепсиса от общественности.

Проблема в том, что Шмелев никогда не разрывал в плей-офф. Были 4 ассиста за «Сочи» в 2-4 от «Локомотива» в первом раунде 2019, но нет опыта успешных заруб с «Ак Барсом», «Авангардом» или «Магниткой».

Контракты заканчиваются у каждого из первого звена, но, как ни странно, больше всего сомнений именно в лучшем бомбардире. В его случае точно надо ждать конца сезона.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Битва за пятое место продолжается

Уфа и Омск снова победили синхронно и расположение в таблице Востока не изменилось — «Авангард» пятый, «Салават Юлаев» — шестой. Команда Михаила Кравеца перестреляла дома СКА 5:4.

При этом у команд поровну очков (по 75) и «ястребы» выше за счет дополнительного показателя: 25 побед в основное время против 24. Плюс на игру меньше. При равенстве побед в основное время уфимцы оказались бы выше из-за 6 побед в овертаймах против 5.

Календарь составлен идеально для этого заочного противостояния — 13 февраля уфимцы играют в Сочи, а 15 февраля — визит в Омск.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Михаил Науменков: «2:0 это еще не залог победы»

Защитник — о сложностях при счете 2:0, контроле шайбы и таблице.

— Игра хорошая была. Движение у команды было хорошее, контроль шайбы тоже понравился. Много, что получилось, что хотели и что от нас требовали. И забили свои шайбы.

— По счету может показаться, что победа получилась простой.

— Как всегда, при счете 2:0 немного расслабились. У команды гостей были шансы забить. Нас подтащил Еж. Меньшинство у нас тоже хорошо сыграло. Аккуратно передвинули игру в свое русло.

— У «Витязя» лучшие первые периоды в лиге. Знали ли об этом, готовились ли к этому?

— Нам ничего не говорили про первые периоды «Витязя», если честно, мы настраивались на свою игру: как мы будем играть, в какое давление мы пойдем. Говорили, что они будут стараться играть активно, и все.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

— Какой гол вам больше всего понравился?

— Да все голы хорошие, без разницы, гол есть гол. Приятно, когда партнеры забивают.

— Вы уже частично этой темы коснулись. После прошлой игры Виктор Козлов сказал, что быстрые два гола плохо повлияли. Сегодня как нужно было среагировать?

— Конечно, надо реагировать. Слава богу, что у нас появляются моменты при счете 2:0. Чтобы приобрести больше опыта в этом компоненте игры. Потому что 2:0 это еще не залог победы. Всегда игра меняется. Надо контролировать, что мы и делаем. Потому что соперник всегда добавляет при 0:2. Любая команда будет так делать.

— В последние несколько матчей «Салават» активнее в прессинге, чем раньше. Вы так готовитесь к плей-офф и это что-то новое?

— У нас было много игр, когда мы пытались в прессинг играть, просто иногда меняли тактику, находили более оптимальную игру. Не всегда получается в прессинг играть за счет календаря. Весь матч тоже сложно в прессинг идти, давить. Но мы сегодня с этим справились хорошо.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

— За счет календаря — что имеется ввиду?

— Игры через день. Все 68 игр идти в прессинг — это сложновато бывает, особенно, когда против тебя команда в хорошей физической форме.

— Сегодня был очень хороший контроль шайбы. Как добивались этого?

— За счет тренировок, я думаю: начали делать больше упражнений на пас и контроль шайбы. Это дает свои плоды.

— У вас за шесть игр четыре голевых паса. За счет чего прибавили?

— Наверное, партнеры прибавили. (смеется) Хорошо бросают и подправляют.

— Можете выделить несколько вещей, в которых надо «Салавату» прибавить до конца «регулярки»?

— Стабильность. Я считаю, основной компонент это стабильность. Всегда залог успеха. Как бы игра ни складывалась, надо стараться играть в свой хоккей, не упускать нить игры, гнуть свою линию.

— До конца «регулярки» шесть игр. Стали ли вы чаще проверять таблицу, расписание конкурентов?

— Я лично не проверяю.

— «Авангард» сегодня выиграл, опять поровну по очкам.

— Молодчики. У нас с ними скоро игра. Будет хорошая проверка.

— Как вам «волна» в концовке?

— Респект болельщикам. Приходите за нас болеть, всегда очень приятно.

Выездная серия:

13 февраля 21:30. Сочи — СЮ

15 февраля 18:30. Авангард — СЮ

Предыдущий матч:
Исторический Хмелевский и неожиданные трудности. «СЮ» одолел «Куньлунь»
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