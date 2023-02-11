Башкирия вошла в десятку регионов России с максимальным ростом зарплат

В Башкирии за январь–ноябрь 2022 года средняя номинальная зарплата составила 47,17 тыс. руб. (на 15,8% больше, чем за 11 месяцев 2021 года). При этом в ноябре 2022 года в Башкирии средние зарплаты были зафиксированы на уровне 49,08 тыс. рублей — рост к октябрю составил 1,3%, а к ноябрю 2021 года — 15,7%. Таким образом, по расчетам РБК, Башкирия вошла в число 12 регионов страны, где рост зарплат превысил 15%. Максимальный рост зафиксировали в Забайкалье — 18,7%.



В среднем по стране средняя номинальная зарплата выросла до 61,9 тыс. рублей. В ПФО средняя зарплата составила 45,08 тыс. руб.