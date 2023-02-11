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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Башкирия вошла в десятку регионов России с максимальным ростом зарплат

11 февраля 2023, 14:21
Фото: 1MI
Башкирия вошла в число 12 регионов страны, где рост зарплат за год превысил 15%.

В Башкирии за январь–ноябрь 2022 года средняя номинальная зарплата составила 47,17 тыс. руб. (на 15,8% больше, чем за 11 месяцев 2021 года). При этом в ноябре 2022 года в Башкирии средние зарплаты были зафиксированы на уровне 49,08 тыс. рублей — рост к октябрю составил 1,3%, а к ноябрю 2021 года — 15,7%. Таким образом, по расчетам РБК, Башкирия вошла в число 12 регионов страны, где рост зарплат превысил 15%. Максимальный рост зафиксировали в Забайкалье — 18,7%.

В среднем по стране средняя номинальная зарплата выросла до 61,9 тыс. рублей. В ПФО средняя зарплата составила 45,08 тыс. руб.

Башкирия оказалась третьей среди регионов ПФО по темпам роста зарплат и по размеру заработка за 11 месяцев. Заметнее выросли зарплаты только в Татарстане (+16,3%) и Удмуртии (+15,9%). В целом по России Башкирия на 36 месте по уровню номинальных зарплат. Самые высокие показатели в Чукотском АО — 136,9 тыс. рублей, самые низкие — в Ингушетии (31,9 тыс.).

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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