Башкирия вошла в десятку регионов России с максимальным ростом зарплат

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В Башкирии за январь–ноябрь 2022 года средняя номинальная зарплата составила 47,17 тыс. руб. (на 15,8% больше, чем за 11 месяцев 2021 года). При этом в ноябре 2022 года в Башкирии средние зарплаты были зафиксированы на уровне 49,08 тыс. рублей — рост к октябрю составил 1,3%, а к ноябрю 2021 года — 15,7%. Таким образом, по расчетам РБК, Башкирия вошла в число 12 регионов страны, где рост зарплат превысил 15%. Максимальный рост зафиксировали в Забайкалье — 18,7%.
В среднем по стране средняя номинальная зарплата выросла до 61,9 тыс. рублей. В ПФО средняя зарплата составила 45,08 тыс. руб.
Башкирия оказалась третьей среди регионов ПФО по темпам роста зарплат и по размеру заработка за 11 месяцев. Заметнее выросли зарплаты только в Татарстане (+16,3%) и Удмуртии (+15,9%). В целом по России Башкирия на 36 месте по уровню номинальных зарплат. Самые высокие показатели в Чукотском АО — 136,9 тыс. рублей, самые низкие — в Ингушетии (31,9 тыс.).