Женоненавистник из Башкирии убил и изнасиловал тело девушки и писал маме от ее имени

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:55
Утверждено обвинительное заключение в отношении 24-летнего жителя Салавата, который из неприязни ко всем женщинам, возникшей после расставания, решился на убийство. О передаче дела в суд сообщили в пресс-службе прокуратуры по Башкирии. Следствие озвучивает версию о том, что разочаровавшись в женском поле, мужчина нашел в соцсетях жертву и пригласил в поле собирать клевер.
Молодая девушка попалась на предлог, но вместо клевера в лесополосе ее ждал смертельный удар ножом. 24-летний женоненавистник надругался над телом убитой и похитил ее телефон, с которого вел переписки с мамой своей жертвы и ее подругами, чтобы не на забили тревогу. Однако обман был раскрыт, а тело девушки, которая несколько недель числилась в списке пропавших без вести, нашли.
Судить жителя республики будут по статьям убийство, надругательство над телом умершего и кража. Между тем обвиняемый вины во вменяемых деяниях не признал. Виновен ли он определит суд.