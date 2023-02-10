Женоненавистник из Башкирии убил и изнасиловал тело девушки и писал маме от ее имени

Молодая девушка попалась на предлог, но вместо клевера в лесополосе ее ждал смертельный удар ножом. 24-летний женоненавистник надругался над телом убитой и похитил ее телефон, с которого вел переписки с мамой своей жертвы и ее подругами, чтобы не на забили тревогу. Однако обман был раскрыт, а тело девушки, которая несколько недель числилась в списке пропавших без вести, нашли.