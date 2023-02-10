В Уфе за 50 миллионов рублей продаются б/у серьги, которые исполнят желание

Продавец утверждает, что после покупки будущему владельцу серьги принесут только добро, так как продает он их хоть и задорого, «но со счастливой и открытой душой». Также покупателю предлагается загадать самое сокровенное желание и «оно непременно сбудется», если конечно не идет вразрез с Божьими заповедями.