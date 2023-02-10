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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

В Уфе за 50 миллионов рублей продаются б/у серьги, которые исполнят желание

10 февраля 2023, 05:25
Фото: 1MI
Исполнится желание только после покупки, сообщает продавец.

В Уфе на Авито появилось объявление о продаже семейного раритета — одной пары серёг. Приобрести украшение можно всего за 50 миллионов рублей.

Продаю, потому что хочу основать своё дело и дать возможность обучения своей реальной наследнице, - пишет продавец. 

Продавец утверждает, что после покупки будущему владельцу серьги принесут только добро, так как продает он их хоть и задорого, «но со счастливой и открытой душой». Также покупателю предлагается загадать самое сокровенное желание и «оно непременно сбудется», если конечно не идет вразрез с Божьими заповедями.

Гарантии того, что украшение принесет счастье и исполнит мечту — вера в это самого продавца.

Фото: Авито
#Элина Сайфранова
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