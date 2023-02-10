В Уфе опять нашли загрязняющие вещества в воздухе, на этот раз превышен хлороводород

Ситуация с загрязняющими веществами в воздухе не нова. По данным на 26 января в Уфе за месяц было зафиксировано 11 случаев превышения ПДК. В частности, в пяти случаях превышена была концентрация хлоридаводорода, в трех — сереводорода, и по одному случаю — оксида углерода, диоксида азота и этилбензола. Чаще всего вредные вещества обнаруживали в Черниковке, ближе всех находящейся к промышленной зоне. Особенно остро проблема встает в летний период, и в периоды НМУ — неблагоприятных метеорологических условий.