В Уфе опять нашли загрязняющие вещества в воздухе, на этот раз превышен хлороводород

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В воздухе Уфы специалисты снова выявили загрязняющее вещество. Обнаружено оно было на пункте наблюдения по улице Свободы, 44 в Черниковке в среду, 8 февраля. Незначительное, но превышение нормы содержания в атмосферном воздухе хлорида водорода стало не единственным вредным веществом, которые специалисты выявили за последние дни.
Ранее в воздухе Черниковки дважды было выявлено более чем двукратное превышение ПДК сероводорода, один раз в воздухе было превышено содержание аммиака. Аномалии наблюдали в воскресенье 5 февраля и во вторник 7 февраля.
Ситуация с загрязняющими веществами в воздухе не нова. По данным на 26 января в Уфе за месяц было зафиксировано 11 случаев превышения ПДК. В частности, в пяти случаях превышена была концентрация хлоридаводорода, в трех — сереводорода, и по одному случаю — оксида углерода, диоксида азота и этилбензола. Чаще всего вредные вещества обнаруживали в Черниковке, ближе всех находящейся к промышленной зоне. Особенно остро проблема встает в летний период, и в периоды НМУ — неблагоприятных метеорологических условий.
Так минувшим летом Уфа задыхалась в вони неясной этиологии, а жители столицы буквально завалили страницу главы республики Радия Хабирова жалобами на ужасный запах. Жителям в ответ на их гневные комментарии предлагали дождаться конца НМУ и ветра, который унесет нехороший запах. Был в августе и комментарий от министерства экологии и природопользования Башкирии, где пояснили, что вероятной причины могут быть выбросы производств нефтяного и топливно-энергетического комплексов.
Однако, деятельность этих предприятий контролирует Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, то есть федеральная власть. В жилой же зоне за состоянием воздуха следит Роспотребнадзор, однако только следит, сделать с запахом ведомство ничего не может.
В ведомстве также озвучили решение «усилить производственный экологический контроль на источниках выбросов и в санитарно-защитной зоне предприятий, принимать меры по снижению выбросов в атмосферу», а мэрии рекомендовали поливать автомобильные дороги.