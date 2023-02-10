В Уфе близ скандального «Миловского парка» дотла сгорел пассажирский автобус ПАЗ

Тушили пассажирский транспорт 9 человек и 2 единицы техники. Этот случай не первый за последнее время в Уфе, возгорания происходили в популярных автобусах на ходу, так маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Уфе близ ТРЦ «Планета» днем 31 января, к счастью его оперативно потушили сотрудники ТРЦ. 2 февраля в Уфе на улице Интернациональной снова загорелся автобус, его тушил водитель и неравнодушный уфимец.