В Уфе близ скандального «Миловского парка» дотла сгорел пассажирский автобус ПАЗ

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
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Updated Сегодня, 04:19
Утром 10 февраля на окраине Уфы, на трассе соединяющей районы Дема и Затон загорелся автобус ПАЗ, а салоне которого помимо водителя был один пассажир. Они смогли самостоятельно эвакуироваться, автобус же горел так сильно, что буквально выгорел дотла. В пресс-службе МЧС по Башкирии уточняют, что загорелся автомобиль в ходе движения.
Тушили пассажирский транспорт 9 человек и 2 единицы техники. Этот случай не первый за последнее время в Уфе, возгорания происходили в популярных автобусах на ходу, так маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Уфе близ ТРЦ «Планета» днем 31 января, к счастью его оперативно потушили сотрудники ТРЦ. 2 февраля в Уфе на улице Интернациональной снова загорелся автобус, его тушил водитель и неравнодушный уфимец.