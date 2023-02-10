mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

В Уфе близ скандального «Миловского парка» дотла сгорел пассажирский автобус ПАЗ

10 февраля 2023, 04:16
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
К счастью в происшествии никто не пострадал, все эвакуировались сами.

Утром 10 февраля на окраине Уфы, на трассе соединяющей районы Дема и Затон загорелся автобус ПАЗ, а салоне которого помимо водителя был один пассажир. Они смогли самостоятельно эвакуироваться, автобус же горел так сильно, что буквально выгорел дотла. В пресс-службе МЧС по Башкирии уточняют, что загорелся автомобиль в ходе движения.

Тушили пассажирский транспорт 9 человек и 2 единицы техники. Этот случай не первый за последнее время в Уфе, возгорания происходили в популярных автобусах на ходу, так маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Уфе близ ТРЦ «Планета» днем 31 января, к счастью его оперативно потушили сотрудники ТРЦ. 2 февраля в Уфе на улице Интернациональной снова загорелся автобус, его тушил водитель и неравнодушный уфимец.

Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу в Уфе
Узнать подробнее
В Уфе снова загорелся автобус
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Магия чисел: как Башкортостан с Татарстаном цифрами меряется и проигрывает
Вчера, 05:49
«Новые боссы рвут систему»: в Уфе может исчезнуть знаменитое авиапредприятие «Молния»
6 февраля 07:54
Почему подорожали огурцы в 2023 году. Цены в Уфе и Башкирии
Вчера, 06:29
Прокуратура выяснит, где была опека, когда пьяная мать бросила младенца в снегу в Уфе
Сегодня, 04:06
У жителей Татарстана больше шансов получать разные пособия, чем у жителей Башкирии
Вчера, 10:12