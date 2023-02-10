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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

В центре Уфы больше чем на два месяца ограничат автомобильное движение

10 февраля 2023, 11:37
Фото: 1MI
Участок от дома №16 по улице Рудольфа Нуреева до котельной напротив дома 171/3 по улице Российской будет недоступен для проезда с сегодняшнего дня

В Уфе больше чем на 2,5 месяца будет действовать частичное ограничение на проезд по улице Рудольфа Нуреева. Об этом сообщает «Уфаводоканал».

Сообщается, что ограничение на участке от дома №16 по улице Рудольфа Нуреева до котельной напротив дома 171/3 по улице Российской продлится в период с 10 февраля по 30 апреля 2022 года. Таким образом, движение на данном участке будет частично ограничено с сегодняшнего дня и до конца второй декады апреля.

Как сообщает «Уфаводоканал» ограничение вводится в связи со строительными мероприятиями. В указанный период здесь будут проводиться работы по строительству участка водопровода.

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#Азамат Нухов#Город
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