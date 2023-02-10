В центре Уфы больше чем на два месяца ограничат автомобильное движение

Сообщается, что ограничение на участке от дома №16 по улице Рудольфа Нуреева до котельной напротив дома 171/3 по улице Российской продлится в период с 10 февраля по 30 апреля 2022 года. Таким образом, движение на данном участке будет частично ограничено с сегодняшнего дня и до конца второй декады апреля.