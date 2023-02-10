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Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

В ходе СВО погиб 36-летний Алмаз Мусин из Башкирии

Сегодня, 04:38
Об этом сообщает глава Бакалинского района в своих социальных сетях.

Стало известно о гибели 36-летнего уроженца села Старокатаево Алмаза Мусина. По информации главы муниципалитета Александра Андреева, мужчина погиб в ходе специальной военной операции.

Известно, что Алмаз Мусин окончил школу и отслужил в армии, а после занимался строительно-ремонтными делами. В июле 2022 года отправился на специальную военную операцию в качестве добровольца. У погибшего остались жена и двое детей.

Фото: Александр Андреев // vk.com
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