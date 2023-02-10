В больнице Уфы скончался один из пяти пострадавших при пожаре от взрыва газа в кафе

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили о смерти одного из мужчин, пострадавших в пожаре, который почти дотла спалил кафетерий в уфимском Затоне по улице Ахметова. В огне пострадали пять человек, четверо мужчин и одна 20-летняя девушка.
— При сверке данных с мед.учреждением установлено, сегодня ночью один из пострадавших мужчин от полученных травм, к сожалению, скончался — сообщили в пресс-службе ведомства.
Вчера сразу после инцидента в ведомстве озвучивали предварительную версию, по которой источником возгорания был баллон с пропаном в подвале — перед пожаром в кафе заметили резкую вспышку.