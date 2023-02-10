В больнице Уфы скончался один из пяти пострадавших при пожаре от взрыва газа в кафе

В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили о смерти одного из мужчин, пострадавших в пожаре, который почти дотла спалил кафетерий в уфимском Затоне по улице Ахметова. В огне пострадали пять человек, четверо мужчин и одна 20-летняя девушка.