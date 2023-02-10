mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

В больнице Уфы скончался один из пяти пострадавших при пожаре от взрыва газа в кафе

10 февраля 2023, 03:48
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Мужчина скончался от полученных травм.

В пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили о смерти одного из мужчин, пострадавших в пожаре, который почти дотла спалил кафетерий в уфимском Затоне по улице Ахметова. В огне пострадали пять человек, четверо мужчин и одна 20-летняя девушка.

— При сверке данных с мед.учреждением установлено, сегодня ночью один из пострадавших мужчин от полученных травм, к сожалению, скончался — сообщили в пресс-службе ведомства.

Вчера сразу после инцидента в ведомстве озвучивали предварительную версию, по которой источником возгорания был баллон с пропаном в подвале — перед пожаром в кафе заметили резкую вспышку.

Пять человек пострадало в результате пожара в кафе, где, возможно, взорвался газ
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Магия чисел: как Башкортостан с Татарстаном цифрами меряется и проигрывает
Вчера, 05:49
«Новые боссы рвут систему»: в Уфе может исчезнуть знаменитое авиапредприятие «Молния»
6 февраля 07:54
Почему подорожали огурцы в 2023 году. Цены в Уфе и Башкирии
Вчера, 06:29
В Уфе близ скандального «Миловского парка» дотла сгорел пассажирский автобус ПАЗ
Сегодня, 04:16
Прокуратура выяснит, где была опека, когда пьяная мать бросила младенца в снегу в Уфе
Сегодня, 04:06
У жителей Татарстана больше шансов получать разные пособия, чем у жителей Башкирии
Вчера, 10:12