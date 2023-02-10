В Башкирии выделят 190 млн рублей на компенсацию затрат производителям беспилотников

Еще 7 февраля на совещании с руководителями системообразующих предприятий республики премьер-министр Андрей Назаров рассказал о том, что в Башкирии совместно с белорусской компанией «Амкодор» реализуются проекты в части локализации машиностроительного производства. Республика сотрудничает с компаниями «МАЗ» и «Могилевлифтмаш». На производственных мощностях региона планируется организовать сборку беспилотных летательных аппаратов с использованием белорусских комплектующих.