В Башкирии выделят 190 млн рублей на компенсацию затрат производителям беспилотников

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:06
В пресс-службе правительства республики рассказали о грантовой программе, призванной для производителей, которые будут в республике производить беспилотные летательные аппараты — дроны-беспилотники. Выделенные средства должны будут покрыть расходы производителей на сырье для производства высокотехнологичной продукции, а также на закупку комплектующих.
Еще 7 февраля на совещании с руководителями системообразующих предприятий республики премьер-министр Андрей Назаров рассказал о том, что в Башкирии совместно с белорусской компанией «Амкодор» реализуются проекты в части локализации машиностроительного производства. Республика сотрудничает с компаниями «МАЗ» и «Могилевлифтмаш». На производственных мощностях региона планируется организовать сборку беспилотных летательных аппаратов с использованием белорусских комплектующих.
Помимо белорусских коллег о чьей помощи рассказал Назаров, озвучил помощников и министр промышленности и энергетики Башкирии Александр Шельдяев. Им он назвал Центр содействия инновациям, созданный в рамках 3-го пакета антикризисных мер.