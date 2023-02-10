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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

В Башкирии в предстоящие выходные ожидается похолодание до -23 градусов

10 февраля 2023, 10:16
Фото: 1MI
Синоптики также предупреждают о снегопадах и гололедице на дорогах

В предстоящие выходные синоптики «Башгидрометцентра» прогнозируют на территории Башкирии похолодание до -23 градусов Цельсия.

В пятницу, 10 февраля, температура воздуха днем составит в среднем от -4 до -9 градусов, ночью температура ожидается в пределах от -7 до -12 градусов. Однако синоптики отмечают, что в случае прояснений температура может снизиться до -17.

В субботу, 11 января, в ночное время температура воздуха составит в среднем -7 -12 градусов, до -17 градусов при прояснениях. Днем завтра ожидается -4 -9 градусов, также возможен небольшой снег.

В воскресенье, 12 января, с наступлением темноты похолодает до -11, -16 градусов, при прояснениях же столбики термометров могут опуститься до -23 градусов. В светлое время суток температура воздуха составит в среднем -6, -11 градусов.

Синоптики отмечают, что на протяжении всех трех дней ожидаются небольшие снегопады и гололедица. Также в течение всех трёх дней прогнозируется умеренный ветер юго-западного направления.

 

#Погода#Общество#Азамат Нухов
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