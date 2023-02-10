В Башкирии 10 февраля из-за взрывных работ закроют участок трассы

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Published Сегодня, 08:51
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Сегодня, 10 февраля, на несколько часов будет закрыт поезд на трассе Магнитогорск-Ира в пригороде Сибая. Как уточняет глава ГИБДД Башкирии, ограничение вводится с 14:00 до 17:00 для всех видов транспорта.
Данная мера необходима в связи со взрывными работами на карьере Худолазкого месторождения известняков. Для объезда участка трассы с 87 по 89 километр водителям предлагается воспользоваться дорогой между Индустриальным и Восточным шоссе.