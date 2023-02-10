В Башкирии 10 февраля из-за взрывных работ закроют участок трассы

Сегодня, 10 февраля, на несколько часов будет закрыт поезд на трассе Магнитогорск-Ира в пригороде Сибая. Как уточняет глава ГИБДД Башкирии, ограничение вводится с 14:00 до 17:00 для всех видов транспорта.