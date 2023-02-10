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Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

В Башкирии 10 февраля из-за взрывных работ закроют участок трассы

10 февраля 2023, 08:51
Фото: 1MI
Закроют проезд для всех видов транспорта на трассе Магнитогорск-Ира.

Сегодня, 10 февраля, на несколько часов будет закрыт поезд на трассе Магнитогорск-Ира в пригороде Сибая. Как уточняет глава ГИБДД Башкирии, ограничение вводится с 14:00 до 17:00 для всех видов транспорта. 

Данная мера необходима в связи со взрывными работами на карьере Худолазкого месторождения известняков. Для объезда участка трассы с 87 по 89 километр водителям предлагается воспользоваться дорогой между Индустриальным и Восточным шоссе.

Фото: Владимир Севастьянов // telegram
#Элина Сайфранова
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