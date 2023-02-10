Туроператоры Башкортостана оценили экскурсионный потенциал завода ОМК в Благовещенске

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Предприятие системно развивает промышленный туризм с 2020 года, а с 2022 года входит в федеральную программу продвижения промтуризма на внутреннем и международном рынках.
Туроператоры юга Башкирии проехались по промышленным объектам, чтобы изучить перспективные туристические направления в регионе. Одним из главных объектов тура стал арматурный завод ОМК в Благовещенске, которому более 265 лет. На заводе экскурсии водят по двум маршрутам. Один из них «Огонь. Металл. Люди», во время которого гости проходят весь путь изготовления продукции: от конструирования и отливки деталей до сборки и окраски готового изделия. В центре этого маршрута «горячие» цеха завода: сталелитейный и кузнечно-прессовый. Именно здесь экскурсанты видят, как металл, раскаленный до 1200 градусов, послушно принимает форму будущей продукции.
— Для наших клиентов, которые интересуются турами на завод, в приоритете — технологическая мощь, которую можно увидеть, почувствовать, потрогать. Посетив завод, где даже стены — это историческая ценность, мы долго были под впечатлением. Эти положительные эмоции мы привезли в свои города, чтобы теперь рассказывать о них туристам и предлагать тур в Благовещенск. Такая экскурсия будет интересна и полезна как школьным, так и взрослым группам, — поделилась впечатлениями руководитель проекта «Русское географическое общество», директор Центра внутреннего туризма «Башгид» Екатерина Кириллова.
За последний год на предприятии побывали более тысячи гостей. Особое внимание уделяется школьным и студенческим экскурсиям, которые завод проводит для профессиональной ориентации и повышения престижа рабочих профессий среди молодежи.
— Объединенная металлургическая компания развивает промышленный туризм в городах своего присутствия в том числе, чтобы изменить стереотип людей о современных заводах и показать, что они не похожи на картинку из старых фильмов. Помните, когда показывали устаревшие, шумные и грязные производства, где мало платят и нет перспектив? Достаточно один раз посетить наш завод, чтобы понять масштабы современного промышленного предприятия, где применяют автоматизацию, четко организуют производство, создают комфортные условия для работы. И вообще дают возможность воплотить профессиональные амбиции и проявить себя. У нас все это есть, — отметил управляющий директор завода ОМК в Благовещенске Андрей Доценко.