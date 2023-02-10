Туроператоры Башкортостана оценили экскурсионный потенциал завода ОМК в Благовещенске

— Объединенная металлургическая компания развивает промышленный туризм в городах своего присутствия в том числе, чтобы изменить стереотип людей о современных заводах и показать, что они не похожи на картинку из старых фильмов. Помните, когда показывали устаревшие, шумные и грязные производства, где мало платят и нет перспектив? Достаточно один раз посетить наш завод, чтобы понять масштабы современного промышленного предприятия, где применяют автоматизацию, четко организуют производство, создают комфортные условия для работы. И вообще дают возможность воплотить профессиональные амбиции и проявить себя. У нас все это есть, — отметил управляющий директор завода ОМК в Благовещенске Андрей Доценко.