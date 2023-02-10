Травля в школах, пух в котлетах и серьги за 50 миллионов рублей

Активист Альберт Рахматуллин сообщил о своем задержании сотрудниками ГИБДД. Как сообщили Mkset очевидцы, общественника якобы увезли в 6-й отдел полиции для дачи объяснений. Сам Альберт Рахматуллин на своей странице в социальных сетях опубликовал видео, на котором сообщает, что сотрудники ДПС остановили его автомобиль, а его самого, с его же слов, задержали его «без каких-либо оснований». Возможной причиной задержания источник Mkset назвал одиночные пикеты по газовой проблеме в Уфе, которые проходили у мэрии города еще в конце января. Mkset обратился в ГИБДД Уфы и в МВД Башкирии за комментарием по ситуации.