Травля в школах, пух в котлетах и серьги за 50 миллионов рублей

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
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Updated Сегодня, 17:19
Вице-премьер Башкирии Алан Марзаев на коллегии министерства ЖКХ республики и госкомитета по жилищному и строительному надзору отчитал глав муниципалитетов за невыполненное поручение. Дело в том, что чиновники не выдали удостоверения председателям многоквартирных домов. Известно, что на данный момент выдано около 5,5 тысячи данных удостоверений, что составляет только 45% от общего числа. Такие показатели Марзаева не устроили, в связи с чем он обрушился с критикой на муниципальных руководителей.
Утром 10 февраля в Уфе на трассе, соединяющей районы Дема и Затон, загорелся автобус ПАЗ. В салоне на тот момент находились водитель и один пассажир. Оба они смогли самостоятельно покинуть воспламенившийся автобус. В тушении огня принимали участие девять человек, задействованы две единицы техники.
Необычные серьги продает жительница Уфы. Объявление о продаже сережек-гвоздиков появилось ранее на сайте «Авито». По словам женщины, скромное на вид украшение принесет владельцам добро, а также исполнит заветное желание. Цена вопроса — 50 миллионов рублей.
Судебные приставы взыскивают целый ряд штрафов ГИБДД с Фонда, где аккумулируется благотворительная помощь, поступающая от крупных предприятий. Источник Mkset связывает лавину штрафов с люксовыми авто на балансе фонда, которые используют для высоких гостей и топовых чиновников республики. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
Депутат Курултая Башкирии раскрыл жуткие истории буллинга в школах. Недавний пугающий инцидент в подмосковной школе в Химках, где девочка напала с ножом на одноклассницу в туалете учебного заведения, поднял интерес политиков к теме буллинга, или же травли, в школах, а также напомнил о новом понятии «детский экстремизм». Глава комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту регионально парламента Башкирии Раиль Асадуллин заявил, что в Башкирии ситуация, с его слов, обстоит еще острее и происходящее в школах «намного страшнее, чем происшествие в Химках».
Огурцы, согласно данным аналитиков Башстата, выросли в цене на 8,4%, составив 226,47 рубля. Mkset решил проверить, сколько сегодня стоит килограмм свежих огурцов в известных супермаркетах. Цены разнятся от 120 до 700 рублей за килограмм.
В Уфе загорелось кафе по улице Ахметова. Сообщается, что возгорание началось ранним утром девятого января в здании общепита площадью 15×20 метров. Пожар удалось локализовать в течение 20 минут, позднее горение было локализовано на площади 60 квадратных метров. Число пострадавших возросло до пяти человек — в их числе четыре мужчины и одна девушка. Сегодня, 10 января, стало известно, что один из пострадавших скончался.
В Уфе на автовокзале в среду 8 февраля произошел пугающий инцидент. Женщина приехавшая из одного из районов республики с 5-летней дочкой решила передохнуть в комнате персонала, разместившись там она пыталась уложить спать ребенка, но когда сотрудники сказали ей, что комната для этого не предназначена, дама стала угрожать самоубийством и грязно ругалась на работников. Маленькая девочка пыталась защитить маму, однако женщину задержала полиция, а после отправила в спецучреждение. Её дочь передали родственникам, малышка в порядке.
Жительница Уфы обратила внимание городских властей на состояние Шумавцовского моста, который снова может покрыться наледью. Женщина посетовала на то, что мост обильно посыпают реагентами, но не спешат чистить и опасается повторения трагедии, которая произошла в конце января. Власти пообещали образовавшуюся от реагента снежную кашу очистить. Напомним, из-за падения мужчины, который поскользнулся на мосту и упал на железную дорогу возбуждено уголовное дело.
На состояние туристического «Уфимского ожерелья» обратил внимание властей другой уфимец. Он опасается, что разрушенное вандалами ограждение не является защитой от падений со смотровой площадки и потребовал город должным образом следить за содержанием достойно высоких похвал места притяжения в Уфе.
В Уфе собирают гуманитарную помощь для пострадавших от мощнейшего землетрясения в Турции. Что можно передать, а также когда и где состоится сбор можно узнать здесь.
Советник главы Башкирии Алик Камалетдинов заявил, что все военнослужащие из Башкирии, которые находятся на линии соприкосновения, в ближайшее время вернутся домой на краткосрочный отпуск. Отпускать мобилизованных и участников добровольческих отрядов на 10 дней будут поочередно.
Сегодня стало известно о гибели 8-месячной малышки в гостях у родственников. Умер ребенок при странных обстоятельствах, мама накануне употребляла алкоголь. Ведется проверка, а причину смерти установят специалисты из Уфы.
Мама больного ребенка обнаружила пух в готовых котлетах из меню РДКБ в Уфе. Женщина возмутилась найденным пухом птицы в котлете, да и в целом нелестно высказалась о том, какое питании в Детском центре психоневрологии и эпилептологии, который относится к Республиканской детской клинической больнице. Ситуауию прокомментировали в региональном Минздраве, сообщив, что в медучреждении инициирована служебная проверка, по результатам которой составлен акт выявленных нарушений, кроме того усилены меры по контролю за качеством готовой продукции на производстве.
Мэрия Уфы готова отдать 7,5 млн рублей за обеды, экскурсии, трансфер и переводчиков. Администрация ищет подрядчика, который возьмет на себя организацию официальных мероприятий города. Подробнее о закупке здесь.
Активист Альберт Рахматуллин сообщил о своем задержании сотрудниками ГИБДД. Как сообщили Mkset очевидцы, общественника якобы увезли в 6-й отдел полиции для дачи объяснений. Сам Альберт Рахматуллин на своей странице в социальных сетях опубликовал видео, на котором сообщает, что сотрудники ДПС остановили его автомобиль, а его самого, с его же слов, задержали его «без каких-либо оснований». Возможной причиной задержания источник Mkset назвал одиночные пикеты по газовой проблеме в Уфе, которые проходили у мэрии города еще в конце января. Mkset обратился в ГИБДД Уфы и в МВД Башкирии за комментарием по ситуации.
В честь Муртазы Рахимова в Уфе установят памятник, назовут улицу и переименуют БАГСУ. Вскоре будет опубликован подготовленный властями республики указ.
В Уфе женщина сломала ногу, спускаясь по мраморным ступенькам в подземном переходе. Примечательно, что переход, где уфимка получила травму, находится буквально в сотне метров от здания городской администрации. О происшествии уфимка рассказала в соцсетях, а также поинтересовалась, планируется ли в будущем реконструкция перехода, где по её словам, уже было возникали подобные инциденты. В свою очередь, в мэрии отреагировали на обращение женщины, сообщив, что «возможно, выедут на место»
Отметим, что позднее власти показали, как выглядит подземный переход и пояснили, что подземный пешеходный переход на остановке общественного транспорта находится на содержании и технической эксплуатации МБУ «СУРСИС».
Региональный фонд Башкирии потратит еще 750 тысяч на техобслуживание вертолета Хабирова. Контракт заключен с единственным поставщиком. Закупка осуществляется в соответствии с ранее утвержденным в Фонде планом. Обслуживать планируется, по всей вероятности, вертолет, который в 2019 году закупил Региональный фонд. Как ранее установил Mkset, именно на этом воздушном судне с vip-салоном летает глава Башкирии Радий Хабиров.
Помощник депутата Курултая Башкирии не смог записаться к врачу. Об этом рассказал в соцсетях помощника депутата Курултая Башкирии Айнура Шириязданов. По его словам, он хотел записаться к стоматологу в Стерлитамакев определенное время — с 17:00 до 21:00. Однако выяснилось, что после 17:00 лечащий врач не принимает, а в выходные не работают. Своими возмущениями по этому поводу Шириязданов поделился в комментариях на странице Радия Хабирова в соцсетях.