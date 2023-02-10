«Телефонный террорист» из Уфы, который из КПЗ звонил в 102, будет ждать суда в СИЗО

Бомбы в отделе к счастью не было, а уже не юного телефонного хулигана отправили в суд, но уже не по той причине по которой он оказался в КПЗ изначально, а по ходатайству следователя, который попросил суд отправить мужчину под стражу. В Объединенной пресс-службе судов сообщили, что ни сам мужчина ни его защитник против избрания такой меры пресечения не были.