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«Телефонный террорист» из Уфы, который из КПЗ звонил в 102, будет ждать суда в СИЗО

10 февраля 2023, 10:11
Фото: 1MI
Выходка вылилась в уголовное дело и отправила мужчину за решетку.

10 февраля Ленинский райсуд Уфы принял решение изолировать от общества в следственном изоляторе 47-летнего уфимца, который является фигурантом уголовного дела в заведомо ложном сообщении о теракте.

Злую шутку провернул мужчина вчера, 9 февраля. Оказавшись после неких выходок в камере предварительного заключения отдела полиции в Уфе он не нашел лучшего способа оказаться на свободе или как-то изменить ситуацию, чем позвонить со своего мобильного телефона по экстренному номеру 102. Дежурному он заявил, что в ОП заложена бомба.

Бомбы в отделе к счастью не было, а уже не юного телефонного хулигана отправили в суд, но уже не по той причине по которой он оказался в КПЗ изначально, а по ходатайству следователя, который попросил суд отправить мужчину под стражу. В Объединенной пресс-службе судов сообщили, что ни сам мужчина ни его защитник против избрания такой меры пресечения не были.

Напомним, не так давно правоохранители разоблачили работника школьной столовой одного из общеобразовательных учреждений Стерлитамака, который четырежды писал на электронный адрес школы, где трудился, письма о том, что в учреждении готовится теракт. Свои странные действия он пояснил хулиганскими побуждениями.





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#Ирина Деревянчук#Общество
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