Скорость для высоких гостей: почему фонд соцпрограмм Башкирии погряз в штрафах ГИБДД

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Крупные суммы могут быть связаны с тем, что на фонде «висят» люксовые автомобили, которые используют башкирские чиновники. Так, Фонд социальных целевых программ (далее - ФСЦП или Фонд) до августа 2022 года не был замечен в неуплате штрафов за нарушения правил дорожного движения. Но в последние месяцы просто «не вылезает» из базы исполнительных производств судебных приставов республики.
Например, только за первую неделю февраля в отношении организации начали два производства на 2 тыс. рублей каждое, еще семь — на общую сумму свыше 46 тысяч — завершили.
В январе было начато семь производств, в декабре прошлого года — три, в октябре — одно, а в сентябре — пять.
Речь идет в данном случае лишь о тех штрафах, которые не были уплачены в отведенный для этого срок. Так что не исключено, что ФСЦП штрафовали много чаще, просто другие нарушения были оплачены вовремя.
Для чего Фонду так часто пренебрегать правилами, тем более что до августа исполнительные производства на него не заводили? Лавина штрафов может быть связана с тем, что на его балансе находятся автомобили, которыми пользуются республики топ уровня. В том числе и люксовые авто.
Источник Mkset рассказал, что водители правительственных автомобилей достаточно часто нарушают скоростной режим — «приходится». Высокие гости из Москвы, по его словам, как правило не выезжают в аэропорт до последнего: чтобы успеть на рейс, приходится «гнать», — отсюда и штрафы.
То, что активы ФСЦП используются в том числе и для создания комфортных условий для команды главы региона, мы ранее убедились из решений судов. Дело в том, что республиканские ведомства не могут обеспечить тот уровень жизни для чиновников, на который, вероятно, рассчитывают последние.
К примеру, ГКУ Хозуправление (проводит закупки для органов госвласти, может платить за чиновников квартплату, предоставлять им жилье, ремонтировать телефоны и планшетные компьютеры и даже кормить завтраками. Но некоторые покупки провести не выходит — например, тот же вертолет или внедорожник класса люкс (сумма покупки авто ограничена законодательно).
Тогда на помощь приходят две организации (АО "Регфонд" и ФСЦП) , которые аккумулируют благотворительную помощь, поступающую от крупных предприятий, и дивиденды от пакетов акций, которыми владеет республика. Официально это вроде бы деньги всей республики, по факту у жителей Башкирии нет права голоса в вопросе, куда их тратить. Решение принимают управленцы Фондов.
Благодаря организационно-правовой форме юрлица их деятельность не так прозрачна как государственных структур, обязанных проводить госзакупки и опубличивать отчетность. Жители региона и не подозревают, на какие важные цели уходят миллиарды.
Фонд, по всей видимости, оплачивал перелеты на вертолете для Радия Хабирова. Сам вертолет купила другая организация — АО «Региональный фонд». Последний также профинансировал строительство Центра управления республикой, передав средства в ФСЦП, — и это, как ранее установил суд, позволило заключить миллиардный контракт для государственных нужд в обход конкурсных процедур с заранее выбранным поставщиком. Суд ранее установил, что финансирование строительства объекта не отвечало уставным целям ни Регфонда, ни ФСЦП. Организации в настоящий момент пытаются оспорить судебное решение.
Главное, что об этих тратах мог никто и никогда не узнать, если бы не «всплыл» контракт на закупку вертолета и если бы ФСЦП не задолжал сотни миллионов за перелеты. А в свою очередь суд не раскрыл бы детали их финансирования.
Ранее интернет-издание Пруфы.рф уличили правительство в том, что оно приняло в дар люксовый внедорожник Toyota land Cruiser 300 . По данным издания, автомобиль в гараж ГКУ «Транспортное управление» передал Благотворительный фонд социальной поддержки «Добрые дела». Такой «дар» условно можно назвать благотворительностью, хотя этот ее вид, возможно, и не вполне вписывается в уставные цели организации.
Но какие уставные цели заставляют ФСЦП многократно нарушать правила? Ответ на этот вопрос Mkset запросил в самой организации.