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Posted Сегодня, 17:47

Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

Рыбакина призвала уважать своего тренера

Сегодня, 17:47
Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина оказалась неприятно удивлена хейтом в адрес своего наставника Стефано Вукова из Хорватии.

Добавим, что на специалиста поступили жалобы за его излишне эмоциональное поведение во время Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.

Елена отметила, что, во-первых, все претензии должны быть озвучены в лицо, а не анонимно в интернете, а, во-вторых, лично она ничего экстраординарного в манерах своего наставника не видит.

Напомним, Рыбакина, являющаяся уроженкой России, дошла до финала турнира Australian Open-2023, но победить не смогла, уступив белоруске Арине Соболенко.

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