Рыбакина призвала уважать своего тренера

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Добавим, что на специалиста поступили жалобы за его излишне эмоциональное поведение во время Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.
Елена отметила, что, во-первых, все претензии должны быть озвучены в лицо, а не анонимно в интернете, а, во-вторых, лично она ничего экстраординарного в манерах своего наставника не видит.
Напомним, Рыбакина, являющаяся уроженкой России, дошла до финала турнира Australian Open-2023, но победить не смогла, уступив белоруске Арине Соболенко.