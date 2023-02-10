Радий Хабиров показал, чем угостит своих детей после рабочего дня

Напомним, что в ноябре 2022 года вступили региональные меры поддержки граждан-участников СВО, среди которых предоставление специализированного питания "Молочной кухни" детям до 3 лет. Уже в январе глава Минфина Башкирии Лира Игтисамова заявляла, что в республике 33 беременных и 15 кормящих жен участников СВО, а также 424 ребенка получают продукты из молочной кухни. Однако у некоторых жен мобилизованных с оформлением помощи возникли проблемы. Так, женщина рассказала, как ей приходиться сталкиваться с бюрократией, чтобы получить помощь без мужа