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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Радий Хабиров показал, чем угостит своих детей после рабочего дня

10 февраля 2023, 10:04
Фото: Радий Хабиров // Telegram
Фотографию угощения глава региона опубликовал в своих социальных сетях.

Радий Хабиров сообщил, что сегодня после работы угостит своих детей печеньем от республиканской «Молочной кухни». По информации главы региона, лакомство предназначено для детей от 6 месяцев.

— Попробуем вечером с детьми. А после дегустации обсудим, Алексей Николаевич Гусев, — обратился к министру торговли Башкирии Радий Хабиров.

Известно, что изготавливается печение на одном из цехов предприятия в Белорецке. Приобрести продукцию можно в раздаточных пунктах «Молочной кухни».

Напомним, что в ноябре 2022 года вступили региональные меры поддержки граждан-участников СВО, среди которых предоставление специализированного питания "Молочной кухни" детям до 3 лет. Уже в январе глава Минфина Башкирии Лира Игтисамова заявляла, что в республике 33 беременных и 15 кормящих жен участников СВО, а также 424 ребенка получают продукты из молочной кухни. Однако у некоторых жен мобилизованных с оформлением помощи возникли проблемы. Так, женщина рассказала, как ей приходиться сталкиваться с бюрократией, чтобы получить помощь без мужа

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#Элина Сайфранова
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