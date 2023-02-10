Радий Хабиров показал, чем угостит своих детей после рабочего дня

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Радий Хабиров сообщил, что сегодня после работы угостит своих детей печеньем от республиканской «Молочной кухни». По информации главы региона, лакомство предназначено для детей от 6 месяцев.
— Попробуем вечером с детьми. А после дегустации обсудим, Алексей Николаевич Гусев, — обратился к министру торговли Башкирии Радий Хабиров.
Известно, что изготавливается печение на одном из цехов предприятия в Белорецке. Приобрести продукцию можно в раздаточных пунктах «Молочной кухни».
Напомним, что в ноябре 2022 года вступили региональные меры поддержки граждан-участников СВО, среди которых предоставление специализированного питания "Молочной кухни" детям до 3 лет. Уже в январе глава Минфина Башкирии Лира Игтисамова заявляла, что в республике 33 беременных и 15 кормящих жен участников СВО, а также 424 ребенка получают продукты из молочной кухни. Однако у некоторых жен мобилизованных с оформлением помощи возникли проблемы. Так, женщина рассказала, как ей приходиться сталкиваться с бюрократией, чтобы получить помощь без мужа