Прокуратура выяснит, где была опека, когда пьяная мать бросила младенца в снегу в Уфе

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
К произошедшему в Уфе вопиющему случаю подключилась прокуратура Калининского района Уфы. 4 февраля уфимец стоя на балконе услышал плач маленького ребенка и бросился на помощь и не зря. Под окнами в частном секторе по улице Розы Люксембург он нашел раздетую 10-месячную девочку, лежащую в снегу, недалеко на дороге сидела ее крепко пьяная мать.
Ребенка мужчина спас – отогрел и передал медикам, правоохранители занялись горе-матерью, которая уже лишена прав на 3 из 5 детей, всех их опекает ее старший совершеннолетний сын. Против женщины следствие уже возбудило уголовное дело по статье оставление в опасности, ход которого контролирует глава федерального следкома Александр Бастрыкин.
Прокуратура района в свою очередь проверит соблюдалось ли законодательство о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, даст оценку деятельности органов опеки и попечительства, а также исполнению родительских обязанностей.