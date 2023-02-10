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Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Прокуратура выяснит, где была опека, когда пьяная мать бросила младенца в снегу в Уфе

10 февраля 2023, 04:06
Фото: 1MI
Ужасающий инцидент, где едва не погибла 10-месячная малышка проверит и прокуратура.

К произошедшему в Уфе вопиющему случаю подключилась прокуратура Калининского района Уфы. 4 февраля уфимец стоя на балконе услышал плач маленького ребенка и бросился на помощь и не зря. Под окнами в частном секторе по улице Розы Люксембург он нашел раздетую 10-месячную девочку, лежащую в снегу, недалеко на дороге сидела ее крепко пьяная мать. 

Ребенка мужчина спас – отогрел и передал медикам, правоохранители занялись горе-матерью, которая уже лишена прав на 3 из 5 детей, всех их опекает ее старший совершеннолетний сын. Против женщины следствие уже возбудило уголовное дело по статье оставление в опасности, ход которого контролирует глава федерального следкома Александр Бастрыкин.

Прокуратура района в свою очередь проверит соблюдалось ли законодательство о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, даст оценку деятельности органов опеки и попечительства, а также исполнению родительских обязанностей. 

Бастрыкину доложат о ходе дела мамы, которая пьяная оставила младенца в снегу в Уфе
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#Ирина Деревянчук#Общество
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