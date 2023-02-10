Прокуратура выяснит, где была опека, когда пьяная мать бросила младенца в снегу в Уфе

К произошедшему в Уфе вопиющему случаю подключилась прокуратура Калининского района Уфы. 4 февраля уфимец стоя на балконе услышал плач маленького ребенка и бросился на помощь и не зря. Под окнами в частном секторе по улице Розы Люксембург он нашел раздетую 10-месячную девочку, лежащую в снегу, недалеко на дороге сидела ее крепко пьяная мать.