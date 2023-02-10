Президент России Владимир Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Кремль анонсировал проведение послания президента Российской Федерации к Федеральному Собранию в канун даты начала СВО, во вторник 21 февраля. По словам пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова в послании глава государства поднимет тему специальной военной операции, а также обсудит вопросы экономики и социальной сферы в стране, об этом сообщает РИА Новости.
Будут ли на мероприятии присутствовать представители зарубежной прессы — неизвестно, как заявил Дмитрий Песков вопрос их аккредитации все еще «остается открытым».
На следующий день, 22 февраля, в день в который год назад началась спецоперация, в Москве запланировано проведение митинга-концерта, аналогичное мероприятие провели в Москве 18 марта 2022 года в день присоединения Крыма к России.