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Updated Сегодня, 10:50

Президент России Владимир Путин 21 февраля огласит послание Федеральному собранию

10 февраля 2023, 10:47
Фото: kremlin.ru
На следующий день в день начала СВО запланирован митинг-концерт в Лужниках.

Кремль анонсировал проведение послания президента Российской Федерации к Федеральному Собранию в канун даты начала СВО, во вторник 21 февраля. По словам пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова в послании глава государства поднимет тему специальной военной операции, а также обсудит вопросы экономики и социальной сферы в стране, об этом сообщает РИА Новости.

Будут ли на мероприятии присутствовать представители зарубежной прессы — неизвестно, как заявил Дмитрий Песков вопрос их аккредитации все еще «остается открытым».

На следующий день, 22 февраля, в день в который год назад началась спецоперация, в Москве запланировано проведение митинга-концерта, аналогичное мероприятие провели в Москве 18 марта 2022 года в день присоединения Крыма к России.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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