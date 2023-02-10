МСП получили льготных кредитов на 812,5 млрд руб по поручительству НГС В 2022 году

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, за 2022 год объем кредитов с поручительством показал рост в 68% в сравнении с предыдущим годом. Добавим, что количество МСП, воспользовавшихся соответствующей мерой поддержки, увеличилось в 2,5 раза. Все благодаря улучшению гарантийного механизма, расширению применения инструмента «зонтичных» поручительств, пересмотру требований к деятельности гарантийных организаций в субъектах Российской Федерации. Об этом пишет газета ТАСС.
Антикризисные поправки Центробанка в Программу стимулирования кредитования тоже были очень важны. В итоге бизнесмены получат возможность привлекать средства под проценты заметно ниже уровня ключевой ставки, пояснил Белоусов.
Лидирует в списке субъектов РФ по приросту финансовой поддержки малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года Краснодарский край. Он нарастил объем поддержки в сравнении с 2021 годом до 31,8 миллиарда рублей, или в 2,5 раза. На втором месте в списке находятся Москва и Нижегородская область. Там прирост составил 139,4 и 22,2 миллиарда рублей соответственно, то есть в два раза. На третьей позиции оказалась Башкирия, где за год объем материальной поддержки вырос до 21,1 миллиарда рублей, или в 1,9 раза.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что авторами усовершенствованной стратегии развития Корпорации МСП был предусмотрен переход от объемов оказываемой помощи к увеличению числа ее получателей. Для структуры крайне важно, что свыше 40 000 (три четверти) кредитных соглашений с использованием инструментов НГС заключили с микропредприятиями. За последние два года их стало в три раза больше среди получателей материальной поддержки. Кроме того, до почти 8 500 (примерно в два раза) выросло и количество договоров с малыми предприятиями. Они получили финансовую помощь с использованием входящих в НГС организаций.
Больше всего финансовой поддержки в отраслевом разрезе привлекли МСП в обрабатывающих производствах (порядка 187,5 миллиарда рублей, +65% к 2021 году) и сельском хозяйстве (55 миллиардов рублей, +36%), сферах транспортировки и хранения (свыше 53 миллиардов рублей и двукратный рост), гостиничного бизнеса и общепита (примерно 19,5 миллиарда рублей и прирост к прошлому году почти вдвое).