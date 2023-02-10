МСП получили льготных кредитов на 812,5 млрд руб по поручительству НГС В 2022 году

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что авторами усовершенствованной стратегии развития Корпорации МСП был предусмотрен переход от объемов оказываемой помощи к увеличению числа ее получателей. Для структуры крайне важно, что свыше 40 000 (три четверти) кредитных соглашений с использованием инструментов НГС заключили с микропредприятиями. За последние два года их стало в три раза больше среди получателей материальной поддержки. Кроме того, до почти 8 500 (примерно в два раза) выросло и количество договоров с малыми предприятиями. Они получили финансовую помощь с использованием входящих в НГС организаций.