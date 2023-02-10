Минздрав Башкирии разъяснил как попасть на прием, если врач в отпуске или записи нет

В Минздраве Башкирии дали ответ на вопрос, который часто интересуют жителей, желающих попасть на прием к врачу. Нередко при попытке записаться к врачу сделать это не получается, так как нужный специалист в отпуске, на больничном или же записи к нему закончились.



По словам главного внештатного специалиста республиканского минздрава Ирины Фроловичевой в такой ситуации операторы предложат пациенту «встать» в электронную очередь. С этой очередью работают уже непосредственно сотрудники регистратуры, когда освобождается «окошко» они созваниваются с пациентом и предлагают записаться на определенное время, если предложенное время пациента устраивает, то его записывают. Звонят при этом работники регистратуры по предоставленному мобильному телефону пациента. Об этой возможности Фроловичева рассказала в утренней телепередаче «Салям».