Минздрав Башкирии разъяснил как попасть на прием, если врач в отпуске или записи нет

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Минздраве Башкирии дали ответ на вопрос, который часто интересуют жителей, желающих попасть на прием к врачу. Нередко при попытке записаться к врачу сделать это не получается, так как нужный специалист в отпуске, на больничном или же записи к нему закончились.
По словам главного внештатного специалиста республиканского минздрава Ирины Фроловичевой в такой ситуации операторы предложат пациенту «встать» в электронную очередь. С этой очередью работают уже непосредственно сотрудники регистратуры, когда освобождается «окошко» они созваниваются с пациентом и предлагают записаться на определенное время, если предложенное время пациента устраивает, то его записывают. Звонят при этом работники регистратуры по предоставленному мобильному телефону пациента. Об этой возможности Фроловичева рассказала в утренней телепередаче «Салям».
Ранее Минздрав напоминал и о том, что записаться на прием к врачу можно также в субботу и в воскресенье. По субботам контакт центр минздрава работает с 8 часов утра до до 16 часов. В воскресенье запись ведется также с 8 утра и до 14 часов. Дозвониться до контакт-центра можно по номеру телефона 122, далее в тоновом режиме нужно набрать цифру 2. Запись по телефону действует не только к врачу-терапевту, но и к узким специалистам, их полный список можно увидеть здесь.