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Posted Сегодня, 18:40

Published Сегодня, 18:40

Modified Сегодня, 18:44

Updated Сегодня, 18:44

Минюст России признал иноагентами двух известных выходцев из Башкирии

Сегодня, 18:40

Певица из Уфы Земфира и экс-чиновник из Башкирии Аббас Галлямов признаны иноагентами

Об этом стало известно в пятницу, 10 февраля. Также известно, кто еще пополнил список иноагентов в России.

Уроженка Уфы, популярная певица Земфира Рамазанова* и бывший чиновник из Башкирии и политтехнолог Аббас Галлямов* признаны Минюстом РФ иноагентами. 

В список иноагентов также добавлены политик Дмитрий Гудков*, создатель центра "Насилию.нет" (НКО внесена в реестр иноагентов - прим.ред.) Анна Ривина*, журналист Сергей Асланян*, секс-просветительница Александра Казанцева*, активистка и общественница Татьяна Назамбаева*, исследователь статистики выборов Сергей Шпилькин*.

Как сообщается на сайте ведомства, «З. Т. Рамазанова* открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников».

Что касается Аббаса Галлямова*, то, по данным Минюста, распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, высказывался против СВО и был экспертом на иностранных площадках, также отмечается и то, что Галлямов проживает за рубежом.

Напомним, в марте прошлого года появились сообщения, что Земфира* и ее соратник Рената Литвинова покинули Россию, в связи с событиями на Украине. В мае она презентовала клип с песней «Мясо» с критикой СВО. В июле уроженка Уфы выложила в соцсетях фотографию из Парижа, а вскоре после этого попала в список нежелательных исполнителей в России. В августе Земфира* анонсировала тур без России по европейским странам.

К слову, уроженец Челябинска Аббас Галлямов* с 2010 по 2014 год работал в администрации тогда еще президента Башкирии. Он являлся заместителем руководителя администрации республиканской АП. Позже он стал известен как публицист, политтехнолог и политический эксперт.

*признаны Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иностранных агентов.

#Валерия Панаева
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