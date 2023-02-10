Минюст России признал иноагентами двух известных выходцев из Башкирии

Напомним, в марте прошлого года появились сообщения, что Земфира* и ее соратник Рената Литвинова покинули Россию, в связи с событиями на Украине. В мае она презентовала клип с песней «Мясо» с критикой СВО. В июле уроженка Уфы выложила в соцсетях фотографию из Парижа, а вскоре после этого попала в список нежелательных исполнителей в России. В августе Земфира* анонсировала тур без России по европейским странам.