Министерства, КСП, нацмузей, УГАИ и ПФР остались без горячей воды и тепла в Уфе

Временные неудобства предстоят сотрудникам министерства сельского хозяйства Башкирии и контрольно-счетной палаты республики, расположенные в здании по улице Пушкина, 106. Также без центрального отопления останется и здание Национального музея Башкирии по адресу улица Советская, 14, а также здание академии искусств по улице Цюрупы, 9 и жилое общежитие в доме 9/2 по той же улице.