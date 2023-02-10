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Published Сегодня, 06:17

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Министерства, КСП, нацмузей, УГАИ и ПФР остались без горячей воды и тепла в Уфе

10 февраля 2023, 06:17
Фото: 1MI
256 человек монтируют близ Советской площади узлы учета тепловой энергии.

Администрация Кировского района Уфы сообщает об аварийном отключении горячей воды и тепла в самом центре Уфы, в зданиях окружающих Советскую площади и стоящих близ нее до 16 часов не будет воды.

Временные неудобства предстоят сотрудникам министерства сельского хозяйства Башкирии и контрольно-счетной палаты республики, расположенные в здании по улице Пушкина, 106. Также без центрального отопления останется и здание Национального музея Башкирии по адресу улица Советская, 14, а также здание академии искусств по улице Цюрупы, 9 и жилое общежитие в доме 9/2 по той же улице.

Останется почти на весь рабочий день без горячей воды и здание Пенсионного фонда по адресу улица Заки Валиди, 55.

Примечательно, что соседняя с министерством гимназия № 3 в перечне адресов не значится, а значит в школе будет тепло.

— Проведение работ по монтажу узлов учета тепловой энергии, силами подрядной организации ООО «Уралтеплоприбор». Всего 256 человек. Работы проводят сотрудники УИС, одна бригада из пяти человек — уточнили в администрации района.
#Ирина Деревянчук#Город
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