Межвузовский студенческий кампус в Уфе появится с учетом опыта МГТУ им. Баумана

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Строительство межвузовского студенческого кампуса в Уфе власти намерены полностью завершить в декабре 2025 года, к слову, первая очередь будет введена раньше — в декабре 2023 года.
Как сообщает премьер-министра Башкирии Андрей Назаров, первоочередная задача — «сформировать техническое задание на технологически востребованный вузами республики кампус». Так, перенимать опыт в правительстве намерены в МГТУ им. Баумана.
— Опыт Бауманки уникален. Работа над созданием кампуса мирового уровня началась здесь еще до запуска федеральной программы, и проект МГТУ во многом стал для нее модельным. Сейчас это лидер по готовности и темпам оснащения среди строящихся кампусов, — Андрей Назаров.
Отмечается, что условия строительства кампусов у вузов схожие, в частности, кампус МГТУ возводятся на «крайне стеснённой площадке» — в центре Москвы. В Уфе же, по словам премьер-министра региона, «площадка не менее сложная».
Так, изучили чиновники строительно-техническую часть проекта кампуса и получили обратную связь от «непосредственных пользователей».
Напомним, что в первую очередь - до декабря 2023 года - должен заработать «IQ-парк». В своем телегра-канале Андрей Назаров сообщал, что объем инвестиций в проект составляет 26,8 млрд рублей, на строительство объекта будет направлено 25 млрд рублей.