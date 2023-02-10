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Межвузовский студенческий кампус в Уфе появится с учетом опыта МГТУ им. Баумана

10 февраля 2023, 07:37
Фото: Андрей Назаров // telegram
Обратились внимание чиновники на строительно-техническую часть проекта кампуса МГТУ.

Строительство межвузовского студенческого кампуса в Уфе власти намерены полностью завершить в декабре 2025 года, к слову, первая очередь будет введена раньше — в декабре 2023 года.

Как сообщает премьер-министра Башкирии Андрей Назаров, первоочередная задача — «сформировать техническое задание на технологически востребованный вузами республики кампус». Так, перенимать опыт в правительстве намерены в МГТУ им. Баумана.

— Опыт Бауманки уникален. Работа над созданием кампуса мирового уровня началась здесь еще до запуска федеральной программы, и проект МГТУ во многом стал для нее модельным. Сейчас это лидер по готовности и темпам оснащения среди строящихся кампусов, — Андрей Назаров.

Отмечается, что условия строительства кампусов у вузов схожие, в частности, кампус МГТУ возводятся на «крайне стеснённой площадке» — в центре Москвы. В Уфе же, по словам премьер-министра региона, «площадка не менее сложная».

Так, изучили чиновники строительно-техническую часть проекта кампуса и получили обратную связь от «непосредственных пользователей».

Напомним, что в первую очередь - до декабря 2023 года - должен заработать «IQ-парк». В своем телегра-канале Андрей Назаров сообщал, что объем инвестиций в проект составляет 26,8 млрд рублей, на строительство объекта будет направлено 25 млрд рублей. 

#Элина Сайфранова
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