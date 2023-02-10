Мэрия Уфы не смогла взыскать с застройщика ПСК-6 170 млн рублей на расселение граждан

ПСК-6 взялся за комплексную застройку немаленькой территории в почти 14 гектаров еще в 2009 году, в котором также значилась обязанность расстрелянных из квартала жильцов обеспечить жильем. Появилась такая обязанность у застройщика при последующем заключении допсоглашений с мэрией. Застройщик должен был отдать мэрии квартиры (около 600 кв. м. жилья), однако мэрия жилье расселенным гражданам приобрела сама. И если суд первой инстанции пришел к решению расходы мэрии компенсировать, но апелляционный суд с ним не согласился, также «Ъ-Уфа» ссылаясь на материалы суда пишет о том, что большей части муниципальных контрактов на квартиры для расселенных в суде так и не увидели. Указал суд и на пропуск срока исковой давности.