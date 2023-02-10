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Мэрия Уфы не смогла взыскать с застройщика ПСК-6 170 млн рублей на расселение граждан

10 февраля 2023, 08:49
Фото: 1MI
У администрации еще остается шанс на удовлетворения иска в кассации.

Администрация Уфы не сможет возместить расходы на расселение жителей целого квартала старых домов в Черниковке, которые мэрии должен был возместить застройщик. Хотя шанс оспорить решение 18 апелляционного суда в Челябинске еще есть, мэрия может обратиться в кассационный суд, что собственно и намереваются там сделать. Сообщает об этом «Ъ-Уфа».

ПСК-6 взялся за комплексную застройку немаленькой территории в почти 14 гектаров еще в 2009 году, в котором также значилась обязанность расстрелянных из квартала жильцов обеспечить жильем. Появилась такая обязанность у застройщика при последующем заключении допсоглашений с мэрией. Застройщик должен был отдать мэрии квартиры (около 600 кв. м. жилья), однако мэрия жилье расселенным гражданам приобрела сама. И если суд первой инстанции пришел к решению расходы мэрии компенсировать, но апелляционный суд с ним не согласился, также «Ъ-Уфа» ссылаясь на материалы суда пишет о том, что большей части муниципальных контрактов на квартиры для расселенных в суде так и не увидели. Указал суд и на пропуск срока исковой давности.

Напомним, застройщик ПСК-6 известен множеством скандалов, а не только судебными делами. Хотя с мэрией застройщик судится далеко не в первый раз, так предметом споров власти и бизнеса становился и печально известный «квартал ада», жители которого даже устраивали голодовки и приносили Радию Хабирову поп-корн. Долгая и запутанная история с домом, который строился во дворе у уфимцев вопреки запрету суда так и не привела к какому-то внятному итогу и исчезла из информационного поля. Недавним воспоминаем о ПСК-6 стала попытка застройщика снять охранный статус с 15 домов-памятников в уфимской Черниковке.

Жители «квартала ада» будут участвовать в суде между застройщиком ПСК-6 и мэрией Уфы
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В Уфе жители «квартала ада» начали обещанную голодовку
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ПСК-6 пытается снять охранный статус с 15 домов-памятников в Уфе
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#Ирина Деревянчук#Город
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