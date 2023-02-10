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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Уфы в течение двух дней

10 февраля 2023, 13:44
Фото: 1MI
Рейды пройдут в эту пятницу и субботу

Сотрудники госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей в эту пятницу и субботу. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Сообщается, что рейды направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

При этом подчеркивается, что в ходе мероприятий особый акцент инспекторы сделают на выявлении случаев нетрезвого вождения, а также нарушений при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

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#Азамат Нухов
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