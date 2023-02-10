Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Уфы в течение двух дней

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Сотрудники госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей в эту пятницу и субботу. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.
Сообщается, что рейды направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
При этом подчеркивается, что в ходе мероприятий особый акцент инспекторы сделают на выявлении случаев нетрезвого вождения, а также нарушений при перевозке несовершеннолетних пассажиров.