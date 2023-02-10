Исторический Хмелевский и неожиданные трудности. «СЮ» одолел «Куньлунь»

И этого уже достаточно, чтобы болельщик остался недоволен. Мол, ком он, вы чего? Это же «Куньлунь», последняя команда, у них иные игроки в ВХЛ бы не выжили. Почему вы так с ними мучались? Люди хотят, чтобы «Салават» таких соперников кромсал.