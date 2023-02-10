Исторический Хмелевский и неожиданные трудности. «СЮ» одолел «Куньлунь»

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Может, многие болельщики и журналисты и не воспринимают «Ред Стар» всерьез — легко понять, почему — но у игроков на это права нет. Уфимцы все еще не гарантировали место в плей-офф, но еще могут добыть место в топ-4.
Начали весело и явным первым номером.
За игрой отдельных китайских хоккеистов очень трудно наблюдать: они не чувствуют поле, делают неточные передачи, физически слабее и не умеют вступать в борьбу. Таких легко обвести и легко от таких оторваться.
Едва ли этот опыт очень полезен китайцам — они стартуют с несоизмеримо высокого уровня сложности и в таких условиях, когда ты едва касаешься шайбы, прогрессировать проблематично.
Гости нанесли первый бросок в створ по воротам Ильи Ежова лишь на седьмой минуте, когда счет был уже 2:0 в хозяйскую пользу.
Эти две шайбы «Юлаев» закинул за 53 секунды и обе атаки завершали разыгравшиеся в последнее время центральные нападающие с передач долго молчавших крайних.
1:0 — Паркер Фу завладел шайбой за красной линией, оторвался от Саши Хмелевского, но был ограблен Алексеем Пустозеровым (его вообще не придержали у ворот), который мгновенно выдал под бросок Данилу Алалыкину.
На балансе Алалыкина стало 4+1 в последних 9 играх. Номер 61 набрал неплохой ход. Пустозеров прервал восьмиматчевую безрезультативную серию — 23 января забросил в Казани.
Все случилось настолько быстро, что режиссеры трансляции даже не успели переключиться на общий ракурс.
2:0 — Сергей Шмелев запустил шайбу под клюшкой Тайлера Вона (одного из ведущих форвардов гостей), Артем Пименов выкатил по нужному вектору и подставил шайбу под пас.
Артем попадает в протокол в 4 из 6 последних игр — 2+3 за отрезок. Ассист позволил Шмелеву набрать первые очки за четыре матча, Николаю Кулемину — за девять.
Грег Айрленд собрал свою команду у борта на тайм-аут и сумел докричаться сквозь гул 6287 голосов стадиона — «Куньлунь», пусть и не сразу, но перестроился, а «Салават», как сказал Виктор Козлов, стал придумывать лишнее.
Но поначалу все было, как и прежде. Например, Пименов мог помочь с голом Ивану Дроздову, ждавшему пас на дальней штанге (а еще до этого Иван попадал в штангу после паса Данила Башкирова на ход).
Еще было большинство, которое в актив себе занесли только успешно отбившиеся мытищинцы. Видимо, с этого и началась излишняя фантазия в созидании, о которой сказал Козлов.
Забегая вперед — у первой спецбригады (Мухамадуллин, Мерфи, Хмелевский, Кадейкин, Шмелев) не получилась и вторая попытка большинства (один бросок в створ), порядочно контролировали шайбу лишь в третьей (три броска в створ).
Не все ладится у них не первый матч, но сейчас мы обсуждаем противостояние с клубом, формально представляющим Пекин. Который как раз после меньшинства и воспрял.
Удивительно, но первую длительную позиционную атаку в матче провела команда, которая уже потеряла шансы на участие в плей-офф. «Куньлунь» попал в штангу.
«Драконы» ускорились, стали делать больше разгоняющих пасов вперед, в своей зоне быстрее выстраивались, плотнее встречали и прерывали пасы и отправляли 1-2 нападающих в прессинг. По числу попыток оказать давление они превзошли ЦСКА.
Так «Куньлунь» гасил «Салавату» качество входа с контролем шайбы 5 на 5 по периодам:
Это означает, что меньше трети заходов в атаку содержали броски по воротам, попадания в каркас, опасные прострелы, длительное владение шайбой, нарушения соперника, пробросы соперника и иную явную пользу для «зелено-белых».
«Красные звезды» сумели заработать себе большинство. Им это удалось всего дважды за матч, но и Пустозеров, и Степан Санников, фолили в зоне атаки. По реализации численного преимущества «Куньлунь» на строчку выше «СЮ».
Подстановка сделала счет 2:1. Паркер Фу компенсировал свою ошибку, приведшую к отбору Пустозерова и голу Алалыкина.
Конечно, «юлаевцы» сами себе не враги и пытались вернуть себе нить игры. Но уж очень много времени прошло ужасающе неконструктивно, прежде чем это наконец начало удаваться примерно на 46-й минуте.
И этого уже достаточно, чтобы болельщик остался недоволен. Мол, ком он, вы чего? Это же «Куньлунь», последняя команда, у них иные игроки в ВХЛ бы не выжили. Почему вы так с ними мучались? Люди хотят, чтобы «Салават» таких соперников кромсал.
Важно, чтобы «СЮ» извлекал уроки не только из поражений. Терять 2:0 против самого не статусного соперника КХЛ — так себе.
На 59-й минуте «Ред Стар» сравняли счет, играя 6 на 5. Евгений Бирюков не сумел должным образом вывести шайбу, Ежову успели закрыть обзор. Третий из пяти матчей 36-летний защитник закончил с полезностью -1.
Наверное, многие на «Уфа-Арене» и у экранов после этого пошутили, что сейчас начнется овертайм, заменят Ежова на полевого игрока и опять забьет Хмелевский.
Мысль материальна.
Начался овертайм, заменили Ежова на полевого игрока и опять забил Хмелевский! В четвертом ОТ кряду. На сей раз он экранировал Джереми Смита и переводил бросок Михаила Науменкова.
Хмелевский — четвертый игрок в истории КХЛ с 4 голами в овертаймах за регулярку:
Гол позволил американцу разделить с Александром Шаровым («Сибирь») и Максимом Шалуновым («Локомотив») третье место в сезоне по победным голам (8).
Лидер — Рид Буше («Авангард», 10), следом — Максим Шабанов («Трактор», 9). Любопытно, что у этих двоих еще и по два решающих буллита.
Победа позволила «юлаевцам» сравняться по очкам с «Авангардом» (73), но у «ястребов» на матч меньше и на победу в основное время больше. Матч в Омске после домашнего противостояния с «Витязем» и визита в Сочи будет битвой за пятое место.
11 февраля 16:30. Салават Юлаев - Витязь
13 февраля 21:30. Сочи - Салават Юлаев
15 февраля 18:30. Авангард - Салават Юлаев