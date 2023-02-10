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«Долбаные удостоверения»: Вице-премьер Башкирии Марзаев раскритиковал городских глав

10 февраля 2023, 07:57
Фото: Алан Марзаев // telegram
Чиновники не выполнили прошлогоднее поручение вице-премьера.

Вице-премьер Башкирии Алан Марзаев на коллегии министерства ЖКХ республики и госкомитета по жилищному и строительному надзору отчитал глав муниципалитетов за невыполненное поручение. Дело в том, что чиновники не выдали удостоверения председателям многоквартирных домов. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».

Так, по данным и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирины Головановой, выдано около 5,5 тысячи данных удостоверений, что составляет только 45% от общего числа. подчеркивается, что выполнить поручение необходимо к апрелю. Однако данные показатели вице-премьера не устроили.

— Удостоверения раздать, в чем проблема? Это ни о чем, просто хотели людям приятное сделать. В чем проблема долбаные эти удостоверения раздать? Некоторых из вас я лично знаю. Если вот так плевать на мое указание, я вам честно говорю, вы больше потеряете, чем я, от такого отношения. Нет у вас в бюджете этих денег, вы что не можете кого-то подтянуть, чтобы заказать эти удостоверения? Это что, таких больших денег стоит? — приводит слова Алана Марзаева «Ъ-Уфа».

Ранее Алан Марзаев уже критиковал работу чиновников, используя при этом нецензурные выражения. В частности, зимой 2021 года госслужащий записал голосовое сообщение, судя по всему, в одном из рабочих чатов, в котором использовал нецензурные выражения — вероятно, таким образом мотивируя подчиненных лучше убирать улицы от снега. Какое-то время спустя чиновник все же признался, что на данной аудиозаписи прозвучал именно его голос. 

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#Элина Сайфранова
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