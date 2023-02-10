«Долбаные удостоверения»: Вице-премьер Башкирии Марзаев раскритиковал городских глав

Ранее Алан Марзаев уже критиковал работу чиновников, используя при этом нецензурные выражения. В частности, зимой 2021 года госслужащий записал голосовое сообщение, судя по всему, в одном из рабочих чатов, в котором использовал нецензурные выражения — вероятно, таким образом мотивируя подчиненных лучше убирать улицы от снега. Какое-то время спустя чиновник все же признался, что на данной аудиозаписи прозвучал именно его голос.