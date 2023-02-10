«Было очень больно»: уфимка пожаловалась на «автобусы-убийцы» по всему городу

Между тем вчера, 9 февраля корреспондент Mkset оказался свидетелем того как в переполненной маршрутке из Сипайлово в Дему молодой девушке зажало руку автоматической дверью форда, после громкого крика пассажиров водитель вызволил руку девушки и она поспешно вышла на ближайшей остановке, чтобы посетить травмпункт, претензий водителю девушка не высказала. Подобные случаи отнюдь не редкость, ведь держаться в битком набитых автобусах приходится буквально за стены и других пассажиров.