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«Было очень больно»: уфимка пожаловалась на «автобусы-убийцы» по всему городу

10 февраля 2023, 07:40
Фото: 1MI
«Доколе?» поинтересовалась у властей пострадавшая уфимка на странице главы Башкирии.

Уфимка Земфира Г. 9 февраля на странице у главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях задала важный вопрос о безопасности при проезде в общественном транспорте и поделилась личной историей.

Женщина рассказала о том как минувшим летом, а именно 25 августа 2022 года в автобусе Нефаз 51 маршрут ей зажало палец между горизонтальным поручнем и задней дверью. Произошло это при открытии дверей на остановке.

— На остановку вызвали полицию, скорую, так как это считается ДТП (водитель попросил дождаться мне их). Так же приезжал начальник транспортной безопасности. Заявление в полицию я писать отказалась. И да, мне было очень больно, я думала, останусь без пальца. В последствии выпал ноготь… — поделилась уфимка и пояснила, что вспомнила об этом не просто так.

Женщина сообщила, что вчера ехала на этом же автобусе, и заметила, что в нем ничего не изменилось. Дверь так же плотно и близко открывается к поручню.

— Уважаемые работники «Башавтотранса»! Вы ждёте более тяжких последствий? Если, не дай Аллах, на моём месте окажется ребёнок, последствия могут быть ну очень печальными — предположила уфимка.

Однако ответа на ее вопрос на странице у главы от предприятия не появился. Mkset направил в «Башавтотранс» редакционный запрос.

Между тем вчера, 9 февраля корреспондент Mkset оказался свидетелем того как в переполненной маршрутке из Сипайлово в Дему молодой девушке зажало руку автоматической дверью форда, после громкого крика пассажиров водитель вызволил руку девушки и она поспешно вышла на ближайшей остановке, чтобы посетить травмпункт, претензий водителю девушка не высказала. Подобные случаи отнюдь не редкость, ведь держаться в битком набитых автобусах приходится буквально за стены и других пассажиров.

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#Ирина Деревянчук#Город
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