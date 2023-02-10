«Было очень больно»: уфимка пожаловалась на «автобусы-убийцы» по всему городу

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:43
Уфимка Земфира Г. 9 февраля на странице у главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях задала важный вопрос о безопасности при проезде в общественном транспорте и поделилась личной историей.
Женщина рассказала о том как минувшим летом, а именно 25 августа 2022 года в автобусе Нефаз 51 маршрут ей зажало палец между горизонтальным поручнем и задней дверью. Произошло это при открытии дверей на остановке.
— На остановку вызвали полицию, скорую, так как это считается ДТП (водитель попросил дождаться мне их). Так же приезжал начальник транспортной безопасности. Заявление в полицию я писать отказалась. И да, мне было очень больно, я думала, останусь без пальца. В последствии выпал ноготь… — поделилась уфимка и пояснила, что вспомнила об этом не просто так.
Женщина сообщила, что вчера ехала на этом же автобусе, и заметила, что в нем ничего не изменилось. Дверь так же плотно и близко открывается к поручню.
— Уважаемые работники «Башавтотранса»! Вы ждёте более тяжких последствий? Если, не дай Аллах, на моём месте окажется ребёнок, последствия могут быть ну очень печальными — предположила уфимка.
Однако ответа на ее вопрос на странице у главы от предприятия не появился. Mkset направил в «Башавтотранс» редакционный запрос.
Между тем вчера, 9 февраля корреспондент Mkset оказался свидетелем того как в переполненной маршрутке из Сипайлово в Дему молодой девушке зажало руку автоматической дверью форда, после громкого крика пассажиров водитель вызволил руку девушки и она поспешно вышла на ближайшей остановке, чтобы посетить травмпункт, претензий водителю девушка не высказала. Подобные случаи отнюдь не редкость, ведь держаться в битком набитых автобусах приходится буквально за стены и других пассажиров.