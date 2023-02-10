Буцаев: РЭО профинансирует строительство КПО в Липецкой области на 2,6 млрд

РЭО консультирует участников рынка по использованию самых лучших доступных технологий, практик, типовых технических и технологических решений, помогает с реализацией проектов на основе концессии, которые финансируются за счет средств облигационного займа ППК “РЭО”. Организация может предоставить до 95% финансирования за счет облигаций с субсидированием 90% ключевой ставки. Это позволяет выделять деньги на концессионные проекты в регионах по ставке менее 6% годовых.