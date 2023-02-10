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Буцаев: РЭО профинансирует строительство КПО в Липецкой области на 2,6 млрд

10 февраля 2023, 09:42
Фото: 1MI
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили инвестпроект по созданию в регионе комплекса по переработке отходов (КПО). Предприятие планируется построить для достижения показателей федпроекта по сортировке и снижению захоронения

Как рассказал Денис Буцаев, совокупные инвестиции в проект оцениваются в 3,4 миллиарда рублей, из которых 2,6 миллиарда готов предоставить РЭО в рамках концессии через облигационный заем, передает newsnn.ru.

«Мощность объекта составит 200 тысяч тонн ТКО в год по обработке и 78 тысяч тонн — по утилизации. Хочу отметить, что регион оперативно заключил концессионное соглашение», — отметил Денис Буцаев.

Сообщается, что завод планируется построить в ближайшие два года. Он будет обслуживать территорию Липецка и трех районов — Липецкого, Задонского и Хлевенского.

РЭО консультирует участников рынка по использованию самых лучших доступных технологий, практик, типовых технических и технологических решений, помогает с реализацией проектов на основе концессии, которые финансируются за счет средств облигационного займа ППК “РЭО”. Организация может предоставить до 95% финансирования за счет облигаций с субсидированием 90% ключевой ставки. Это позволяет выделять деньги на концессионные проекты в регионах по ставке менее 6% годовых.

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