Буцаев: Инициатива с бумажными пакетами для отходов собак рациональна

В обращении экологов говорится, что в 2020 году численность собак в России составила 22,6 миллиона, за три года их стало больше на 21%. Уже тогда домашние животные были в 59% домохозяйств и 70,4 миллиона граждан старше 14 лет являлись хозяевами собак. Общественники отметили, что с учетом всех данных нужно проработать вопрос по организации сбора экскрементов для утилизации в техногрунт и использованию для этого бумажных пакетов вместо пластиковых.