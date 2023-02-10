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Буцаев: Инициатива с бумажными пакетами для отходов собак рациональна

10 февраля 2023, 11:45
Общероссийская общественная организация по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» предложила Российскому экологическому оператору (РЭО) обязать владельцев собак собирать отходы их питомцев в бумажные пакеты.

Экологи подсчитали, что в России собаками может производится до четырех миллионов тонн экскрементов ежегодно. При этом владельцы животных в основном используют пластиковые пакеты, чтобы собирать отходы своих питомцев. В связи с этим общественники попросили обязать хозяев использовать бумажные пакеты, которые потом можно утилизировать в техногрунт, передает 56orb.ru.

Буцаев согласился с предложением экологов, отметив, что их работа имеет большое значение для популяризации экологичного образа жизни. По его словам, нужно использовать бумажные пакеты таких размеров, чтобы они проходили этап отсеивания на сортировке и автоматически уходили на компост. Буцаев подчеркнул, что на таких пакетах не должно быть слоев пластика, только целлюлоза.

В обращении экологов говорится, что в 2020 году численность собак в России составила 22,6 миллиона, за три года их стало больше на 21%. Уже тогда домашние животные были в 59% домохозяйств и 70,4 миллиона граждан старше 14 лет являлись хозяевами собак. Общественники отметили, что с учетом всех данных нужно проработать вопрос по организации сбора экскрементов для утилизации в техногрунт и использованию для этого бумажных пакетов вместо пластиковых.

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