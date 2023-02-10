Бастрыкину доложат о ходе дела мамы, которая пьяная оставила младенца в снегу в Уфе

Как уже сообщал Mkset вчера стало известно о том, что 4 февраля 10-месячный малыш едва не умер брошенный сильно пьяной матерью на снегу. Сама женщина была так пьяна что тоже сидела на снегу неподалеку, однако она в отличии от ребенка была одета. На счастье малыша его крик услышал уфимец со своего балкона, который побежал на помощь, завернул дитя в свою верхнюю одежду, забрал домой и вызвал скорую помощь. Малышку госпитализировали с диагнозом переохлаждение.