Бастрыкину доложат о ходе дела мамы, которая пьяная оставила младенца в снегу в Уфе

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Дело об оставлении опасности против многодетной 48-летней матери из Уфы станет предметом доклада регионального следкома Александру Бастрыкину, возглавляющему следственный комитет России. И о ходе расследования и о всех установленных обстоятельствах главе СК РФ доложит и. о. главы следкома регионального Игорь Пашнин.
Как уже сообщал Mkset вчера стало известно о том, что 4 февраля 10-месячный малыш едва не умер брошенный сильно пьяной матерью на снегу. Сама женщина была так пьяна что тоже сидела на снегу неподалеку, однако она в отличии от ребенка была одета. На счастье малыша его крик услышал уфимец со своего балкона, который побежал на помощь, завернул дитя в свою верхнюю одежду, забрал домой и вызвал скорую помощь. Малышку госпитализировали с диагнозом переохлаждение.
Известно, что мама девочки лишена родительских прав на 3 из 5 своих детей, всех их опекает ее старший совершеннолетний сын. Теперь ее младшую дочь после лечения направят в дом малютки, а ее будет ждать уголовное преследование.