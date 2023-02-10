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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

АудиоУроки английского для начинающих

10 февраля 2023, 12:36
Фото: piqsels.com
Знание иностранного языка всегда способствует личностному росту и повышает карьерные перспективы. Особенно важен в этих вопросах английский, ведь он позволяет человеку свободно общаться с окружающими практически в любой зарубежной стране.

Этот Курс Современного Английского для Начинающих уже собрал 10 000+ положительных отзывов:

Но как выучить язык новичку, у которого за плечами только программа среднеобразовательной школы? Ведь не у всех есть деньги на дорогущих репетиторов или время на посещение образовательных курсов. Оптимальным решением может стать обучение английскому через аудиоуроки.

Почему новичкам стоит обратить внимание именно на аудиоуроки английского?

Онлайн-обучение намного удобнее, чем посещение курсов, на которые у многих сегодня абсолютно не остается сил после рабочего дня. И тут даже неважно, ребенок будет изучать английский по аудиоурокам, или взрослый, у такого формата получения знаний множество преимуществ:

Гибкий график

Слушать уроки можно онлайн или скачав их к себе на телефон, планшет, ноутбук. Занимайтесь хоть 15 минут, хоть пару часов в день, все зависит только от вашего желания и настроя.

Экономия финансов

Онлайн-курсы существенно дешевле занятий с репетитором, при этом они дают на порядок больше знаний. Ну и приятный бонус — не нужно тратить деньги и время на поездки к преподавателю.

Удобный формат

Обучение включает не только изучение грамматики, правил, лексикона, но и тренировку произношения. И это совсем не скучно, ведь обучаться иностранному языку вы будете по песням, радиоэфирам, аудиокнигам.

Эффективность

Аудиоуроки состоят только из выжимки полезной информации. В них нет «воды». А еще вам не придется подстраиваться под уровень знаний других учеников, как это обычно происходит на стационарном обучении. Курсы направлены на получение быстрого результата.

Высокая усваиваемость

Уроки в формате аудио идеально подходят для людей с музыкальным слухом. Не нужно будет отвлекаться на визуальный контент. При необходимости повторения пройденного материала урок всегда можно прослушать повторно и закрепить полученные знания.

Оценить все преимущества аудиоуроков лично можно на сайте BistroEnglish.com. Они здесь тщательно подобраны в зависимости от первоначального уровня знаний ученика.

Все представленные курсы разработаны сертифицированным педагогом со стажем преподавания более 10 лет — Оксаной Долинка. Их высокую эффективность подтверждают сотни отзывов от учеников и тысячи просмотров на YouTube.

Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». https://www.bistroenglish.com/course/?erid=LjN8KDAmm

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