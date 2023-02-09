В Уфе загорелось кафе по улице Ахметова

Причина пожара устанавливается, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Также известно, что в настоящий момент проверку в связи с инцидентом организовала проверку. Надзорным ведомством устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности.