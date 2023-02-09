В Уфе загорелось кафе по улице Ахметова

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
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Updated Сегодня, 04:33
Двое мужчин получили травмы в результате пожара в кафе по улице Ахметова в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что возгорание началось ранним утром девятого января в здании общепита площадью 15×20 метров. Пожар удалось локализовать в течение 20 минут, позднее горение было локализовано на площади 60 квадратных метров.
Причина пожара устанавливается, на месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Также известно, что в настоящий момент проверку в связи с инцидентом организовала проверку. Надзорным ведомством устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности.
Как сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры, за ходом и результатами доследственной проверки, организованной правоохранительным органом по данному факту, установлен контроль.