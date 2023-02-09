В Уфе возбуждено уголовное дело на мать, которая оставила младенца в снегу без одежды

Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, 4 февраля женщина будучи в состоянии алкогольного опьянения уронила свою годовалую дочь в снег, после чего находилась рядом и не предпринимала никаких действий. Между тем, на малышке не было одежды. была без одежды. К счастью, плачь услышал житель соседнего дома, который оказал ребенку необходимую помощь и вызвал медиков. Девочка на данный момент находится в больнице.