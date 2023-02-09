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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

В Уфе возбуждено уголовное дело на мать, которая оставила младенца в снегу без одежды

9 февраля 2023, 15:39
Фото: 1MI
Произошло все 4 февраля в Уфе, спасти младенца удалось благодаря действиям неравнодушного очевидца.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летней уфимки, которая накануне подвергла опасности жизнь своего годовалого ребенка. Дело возбуждено по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, 4 февраля женщина будучи в состоянии алкогольного опьянения уронила свою годовалую дочь в снег, после чего находилась рядом и не предпринимала никаких действий. Между тем, на малышке не было одежды. была без одежды. К счастью, плачь услышал житель соседнего дома, который оказал ребенку необходимую помощь и вызвал медиков. Девочка на данный момент находится в больнице. 

Отмечается, что женщина ранее была судима и уже лишена родительских прав в отношении других своих детей. 

Так, следователи устанавливают причины и условия, которые способствовали произошедшему. Кроме того, дана будет оценка действий должностным лицам органов опеки и попечительства.

Напомним, что накануне при странных обстоятельствах погиб 8-месячный ребенок из Абзелиловского района. 

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#Элина Сайфранова
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