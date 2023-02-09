В Уфе возбуждено уголовное дело на мать, которая оставила младенца в снегу без одежды

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летней уфимки, которая накануне подвергла опасности жизнь своего годовалого ребенка. Дело возбуждено по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).
Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, 4 февраля женщина будучи в состоянии алкогольного опьянения уронила свою годовалую дочь в снег, после чего находилась рядом и не предпринимала никаких действий. Между тем, на малышке не было одежды. была без одежды. К счастью, плачь услышал житель соседнего дома, который оказал ребенку необходимую помощь и вызвал медиков. Девочка на данный момент находится в больнице.
Отмечается, что женщина ранее была судима и уже лишена родительских прав в отношении других своих детей.
Так, следователи устанавливают причины и условия, которые способствовали произошедшему. Кроме того, дана будет оценка действий должностным лицам органов опеки и попечительства.
Напомним, что накануне при странных обстоятельствах погиб 8-месячный ребенок из Абзелиловского района.